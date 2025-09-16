Premier

तू आता निघ... ज्याला सतीश राजवाडेंनी दुर्लक्षित केलं तोच ठरला स्टार प्रवाहचा लोकप्रिय नायक; म्हणतो-

Star Pravah's Hero Was Once Ignored by Satish Rajwade: स्टार प्रवाहच्या नायकाने त्याला सुरुवातीला सतीश राजवाडेंनी कशा प्रकारे दुर्लक्षित केलेलं त्याबद्दल सांगितलं आहे.
STAR PRAVAH NEW SERIAL hero

Payal Naik
स्टार प्रवाहवर नुकत्याच दोन नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. एक 'लपंडाव' आणि दुसरी 'नशीबवान' या दोन्ही मालिका पहिल्याच भागात प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्यात. त्यात 'लपंडाव' मालिकेत अभिनेता चेतन वडनेरे मुख्य भूमिकेत आहे. चेतन यापूर्वी स्टार प्रवाहावरील 'ठिपक्यांची रांगोळी' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसला होता. या मालिकेतील त्याची भूमिकाही चांगलीच गाजली होती. आता चेतन 'लपंडाव' मालिका गाजवायला सज्ज झालाय. मात्र कधीकाळी चेतनकडे स्टार प्रवाहचे हेड सतीश राजवाडे यांनी दुर्लक्ष केलेलं. तो किस्सा चेतनने 'लपंडाव' मालिकेच्या ट्रेलर लाँच दरम्यान सांगितलाय.

