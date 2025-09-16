तू आता निघ... ज्याला सतीश राजवाडेंनी दुर्लक्षित केलं तोच ठरला स्टार प्रवाहचा लोकप्रिय नायक; म्हणतो

स्टार प्रवाहवर नुकत्याच दोन नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. एक 'लपंडाव' आणि दुसरी 'नशीबवान' या दोन्ही मालिका पहिल्याच भागात प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरल्यात. त्यात 'लपंडाव' मालिकेत अभिनेता चेतन वडनेरे मुख्य भूमिकेत आहे. चेतन यापूर्वी स्टार प्रवाहावरील 'ठिपक्यांची रांगोळी' या मालिकेत मुख्य भूमिकेत दिसला होता. या मालिकेतील त्याची भूमिकाही चांगलीच गाजली होती. आता चेतन 'लपंडाव' मालिका गाजवायला सज्ज झालाय. मात्र कधीकाळी चेतनकडे स्टार प्रवाहचे हेड सतीश राजवाडे यांनी दुर्लक्ष केलेलं. तो किस्सा चेतनने 'लपंडाव' मालिकेच्या ट्रेलर लाँच दरम्यान सांगितलाय. .कार्यक्रमात चेतन म्हणाला, ' 2009 मध्ये गैर नावाची फिल्म आली होती. सतीश राजवाडे सरांनीच ती फिल्म दिग्दर्शित केलेली. त्या सिनेमाच्या प्रमोशन निमित्त ते आमच्या कॉलेजमध्ये नाशिकला आलेले. त्यावेळी अंकुश चौधरी संदीप कुलकर्णी यांना पाहण्यासाठी कॉलेजमध्ये गर्दी झालेली. मी सुद्धा नुकतंच नाटकांमध्ये वगैरे काम करायला सुरुवात केलेली. त्यावेळी मी सतीश सरांसाठी तिथे गेलेलो. मला वाटलेलं की त्यांची नजर माझ्यावर पडली तर मला ते म्हणतील की तू माझ्या सिनेमात काम करशील का?'.तो पुढे म्हणाला, 'पण त्यादिवशी कॉलेजमध्ये एवढी गर्दी होती की मी त्यांना दिसलोच नाही. त्याच दिवशी नाशिकमध्ये त्या सिनेमाचा प्रीमियर होता. तो पाहण्यासाठी मी सुद्धा गेलेलो पण तिकीट मिळाली नाही कारण तो शो खूप हाउसफुल होता. तेवढ्या गर्दीत सतीश सरांशी जाऊन बोलणंही शक्य नव्हतं. मग मी आणि माझा मित्र निराश होऊन तिथून निघालो. पण नेमकं त्यावेळी सतीश सर आणि अंकुश सर दोघंच कॅफेटेरियामध्ये बसलेले. बाकी सगळेजण थिएटर मध्ये होते.'.चेतन म्हणाला, ' मी त्यांच्याजवळ गेल्यावर मला वाटलं की आता हे माझ्यावर नजर टाकतील आणि मला बोलतील की तू माझ्या फिल्ममध्ये काम करशील का... पण तसं झालं नाही. तरी मी त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना म्हटलं की तुम्ही सकाळी माझ्या कॉलेजमध्ये आला होता. मला तुमची फिल्म बघायची आहे पण मला त्याचे काही तिकीट मिळालं नाही. तेव्हा ते मला म्हणाले की हरकत नाही मित्रा, तुला उद्या तिकीट मिळतील, उद्या सिनेमा बघ.' .सतीश यांच्याकडे बघत तो म्हणाला, 'त्यांच्या नजरेत मी शोधत होतो की ते मला कुठल्यातरी सिनेमाची ऑफर देतील पण मला त्यांच्या नजरेत दिसलं की ते मला म्हणतायतं, आता तू निघू शकतोस... नजरेनेच त्यांनी मला दाखवून दिलेलं. मग मी तिथून निघून गेलो.. या सर्व गोष्टीला 15 वर्षांचा कालावधी उलटला. या पंधरा वर्षात मी जो काही लपंडाव खेळत आहे तो आता यशस्वी झाला आणि मी नशीबवान ठरलो की त्यांच्यासोबत स्टेज शेअर करत आहे.' .सतीश राजवाडे हे देखील तिथे उपस्थित होते आणि हा किस्सा ऐकून तेदेखील चकीत झाले. चेतन यापूर्वी झी युवावरील 'फुलपाखरू' या मालिकेतही दिसला होता. .पैसे थकबाकी प्रकरणानंतर 'पारू' फेम अभिनेत्याचा मोठा निर्णय, मुलांना शाळेत पाठवणार नाही; मग कसं देणार शिक्षण? पोस्ट चर्चेत\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.