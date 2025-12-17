Premier

एक कानाखाली आणि करिअर संपलं! कोण होता तो अभिनेता ज्याने ललिता पवार यांना कानशिलात लगावत कायमचं अधू बनवलं?

LALITA PAWAR TRAGIC STORY: एका बॉलिवूड अभिनेत्याच्या चुकीमुळे ललिता यांचं करिअरचं संपलं. त्यांना सहाय्यक अभिनेत्रींच्या भूमिका कराव्या लागल्या. त्यांचं आयुष्य कायम गरिबीत गेलं.
lalita pawar

lalita pawar

esakal

Payal Naik
Updated on

आजही मंथरा म्हटल्यावर केवळ ललिता पवार यांचाच चेहरा डोळ्यांसमोर येतो. आपल्या शारीरिक वैगुण्यालाच आपली ताकद बनवून त्यांनी भारतीय सिनेसृष्टीत आपले एक वेगळं स्थान निर्माण केलं. रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' मालिकेत त्यांनी साकारलेली 'मंथरा' ही व्यक्तिरेखा अजरामर झाली. मात्र कधीकाळी ललिता या मुख्य अभिनेत्रीच्या भूमिका साकारत होत्या. एका प्रसंगाने त्यांचा संपूर्ण जीवन बदलून टाकलं. एका अभिनेत्याने कानशिलात लागावल्यामुळे त्यांना कायमचं अपंगत्व आलं. ज्याचा त्याच्या करिअरवर तर काहीच फरक पडला नाही. मात्र ललिता यांना सगळ्या प्रोजेक्टमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला.

Loading content, please wait...
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment
lalita pawar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com