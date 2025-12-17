एक कानाखाली आणि करिअर संपलं! कोण होता तो अभिनेता ज्याने ललिता पवार यांना कानशिलात लगावत कायमचं अधू बनवलं?

आजही मंथरा म्हटल्यावर केवळ ललिता पवार यांचाच चेहरा डोळ्यांसमोर येतो. आपल्या शारीरिक वैगुण्यालाच आपली ताकद बनवून त्यांनी भारतीय सिनेसृष्टीत आपले एक वेगळं स्थान निर्माण केलं. रामानंद सागर यांच्या 'रामायण' मालिकेत त्यांनी साकारलेली 'मंथरा' ही व्यक्तिरेखा अजरामर झाली. मात्र कधीकाळी ललिता या मुख्य अभिनेत्रीच्या भूमिका साकारत होत्या. एका प्रसंगाने त्यांचा संपूर्ण जीवन बदलून टाकलं. एका अभिनेत्याने कानशिलात लागावल्यामुळे त्यांना कायमचं अपंगत्व आलं. ज्याचा त्याच्या करिअरवर तर काहीच फरक पडला नाही. मात्र ललिता यांना सगळ्या प्रोजेक्टमधून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला. .कोण होता तो अभिनेता? ज्येष्ठ अभिनेत्री ललिता पवार यांच्या आयुष्यातील तो दुर्दैवी प्रसंग आणि त्यानंतरचा त्यांचा संघर्ष अत्यंत प्रेरणादायी आणि अंगावर शहारे आणणारा आहे. १९४२ मध्ये 'जंग-ए-आजादी' या चित्रपटाच्या चित्रीकरणादरम्यान एका सीनमध्ये त्यांना जोरात कानशिलात मारली जाणार होती. मात्र, ती कानाखाली इतकी जोरात बसली की ललिता पवार खरोखरच बेशुद्ध पडल्या आणि त्यांच्या कानातून रक्त येऊ लागलं. या घटनेचा त्यांच्या शरीरावर इतका गंभीर परिणाम झाला की, दुसऱ्याच दिवशी त्यांना अर्धांगवायूचा (लकवा) झटका आला आणि डाव्या डोळ्याची नस फुटली. या आजारपणामुळे त्यांचे डोळे आणि चेहरा कायमचा बाधित झाला. .ललिता यांना त्या शॉटमध्ये मारणारे कलाकार होते भगवान दादा. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, ही बातमी वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध होताच निर्मात्यांनी त्यांचे करार रद्द करण्यास सुरुवात केली आणि त्यांना कामावरून काढून टाकल्याच्या नोटिसा धाडल्या. एका रात्रीत त्या बेरोजगार झाल्या, पण तरीही त्यांनी हार मानली नाही. अशा कठीण काळात केवळ 'अमृत' चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी त्यांना साथ दिली. त्यांनी ललिता पवार पूर्णपणे बऱ्या होईपर्यंत अडीच वर्षे वाट पाहिली आणि त्यानंतरच त्यांच्या चित्रपटाचं चित्रीकरण सुरू केलं. प्रदीर्घ उपचारानंतर जेव्हा त्या पुन्हा पडद्यावर परतल्या, तेव्हा त्यांना मुख्य अभिनेत्रीच्या भूमिका मिळणं बंद झालेलं. मात्र, खचून न जाता त्यांनी सहाय्यक अभिनेत्री म्हणून आपली नवी ओळख निर्माण केली. भगवान दादांनी पुढे सिनेसृष्टीत उत्तम करिअर बनवलं. मात्र त्यांच्या एका चुकीमुळे अभिनेत्रीचे शेवटचे दिवसही गरिबीत गेले. .रेखाने का केलेलं मुकेश अग्रवालशी लग्न? मैत्रिणीचा धक्कादायक खुलासा; म्हणाली, 'तिच्या डोक्यात फक्त... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.