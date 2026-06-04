गाव जगापासून वेगळं झालं अन् समोर आले डायनोसॉर! हॉलिवूडचा नवा थरार 'द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट' लवकरच भेटीला

तुमचं गाव एका अनाकलनीय घटनेमुळे इतर जगापासून वेगळं झालं आणि तिथे तुमचा सामना थेट डायनोसॉर सोबत झाला तर तुम्हीकाय कराल? अशाच पटकथेवर आधारित एक जबरदस्त चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येतोय. 'द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट' असं या चित्रपटाचं नाव असून या सायन्स-फिक्शन थ्रिलर चित्रपटात हॉलिवूडचे प्रसिद्ध कलाकार ऐन हैथवे (Anne Hathaway) आणि ईवान मैकग्रेगर (Ewan McGregor) मुख्य भूमिकेत दिसणार आहेत. त्यांच्या सोबतीला मैसी स्टेला आणि क्रिश्चियन कॉनवे यांच्याही महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. .ही कथा आहे फ्लॅट कुटुंबाची. एका रहस्यमय वैश्विक घटनेमुळे 'ओक स्ट्रीट' हे संपूर्ण उपनगर अचानक मुख्य शहरापासून वेगळे होते आणि एका अनोख्या, अज्ञात ठिकाणी पोहोचते. संपूर्ण परिसर एका भयावह आणि पूर्णपणे बदललेल्या जगात गेल्यानंतर, 'प्लॅट' कुटुंबाला एक गोष्ट पक्की समजते—या अनोळखी ठिकाणी जर जिवंत राहायचं असेल, तर एकमेकांची साथ सोडता येणार नाही. परिस्थिती काहीही असो, फक्त एकत्र राहूनच ते स्वतःचे अस्तित्व टिकवून ठेवू शकतात..या जबरदस्त चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन डेविड रॉबर्ट मिचेल यांनी केले आहे. चित्रपटाच्या निर्मितीची धुरा जे.जे. अब्राम्स, हन्ना मिंगेल्ला, जॉन कोहेन, डेविड रॉबर्ट मिचेल, मैट जैक्सन आणि टॉमी हार्पर यांनी सांभाळली आहे. तर ख्रिस बेंडर, जेक वाइनर, जोएन ली आणि लॉरेन स्टोनब्रेकर्स यांनी कार्यकारी निर्माते म्हणून काम पाहिले आहे. कॅमेऱ्यामागील तंत्रज्ञांचा विचार केला तर, मायकेल जिओलाकिस यांनी छायाचित्रण केले असून, माया शिमोगुची यांनी प्रॉडक्शन डिझायनर म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. जॉन एक्सलराड यांनी एडिटिंग केले असून, मायकेल जियाकिनो यांचे थ्रिलिंग संगीत चित्रपटाला लाभले आहे. कलाकारांच्या वेशभूषेची जबाबदारी एरिन बेनॅक यांनी सांभाळली आहे. .वॉर्नर ब्रदर्स पिक्चर्स प्रस्तुत आणि बॅड रोबोट प्रॉडक्शन्स, जॅक्सन पिक्चर्स प्रॉडक्शन्स व डेविड रॉबर्ट मिचेल निर्मित, "द एंड ऑफ ओक स्ट्रीट" हा भव्य चित्रपट ऑगस्ट २०२६ मध्ये भारतातील चित्रपटगृहांमध्ये आणि आयमॅक्स (IMAX) स्क्रीनवर हिंदी, तामिळ आणि इंग्रजीमध्ये रिलीज होणार आहे. .जेवणापासून भेटवस्तूंपर्यंत... प्राजक्ता गायकवाडच्या माहेरच्यांनी असं केलं जावयाचं धोंडेजेवण, म्हणते- कटाच्या आमटीनेच... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.