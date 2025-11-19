'या' प्रश्नाचं उत्तर देऊन सुष्मिता सेनने जिंकलेला मिस युनिव्हर्सचा ताज; काय होता तो प्रश्न? तुम्ही काय उत्तर दिलं असतं?

आपल्या अभिनयाने आणि सौंदर्याने प्रेक्षकांना वेड लावणारी लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेत्री म्हणजे सुष्मिता सेन. आज १९ नोव्हेंबर रोजी सुष्मिताचा वाढदिवस आहे. ती ४९ वर्षांची झालीये. सुष्मिताचं बॉलिवूड करिअर चढ उतारांनी भरलेलं होतं. मात्र आता ती लोकप्रियतेच्या शिखरावर आहे. तिच्या अभिनयाचे लाखो चाहते आहेत. मिस युनिव्हर्सचा किताब जिंकल्यानंतर तिने बॉलिवूडमध्ये आपलं करिअर बनवायचं ठरवलं. आजही ती आपल्या अभिनयाने प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य करतेय. मात्र तुम्हाला तो प्रश्न माहितीये का ज्याने सुष्मिताला मिस युनिव्हर्स बनवलं..१९९४ मध्ये फिलीपिन्समध्ये झालेल्या मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत सुष्मिता विजयी ठरलेली. सुष्मिताच्या आधी कोणत्याही भारतीय महिलेने हा किताब जिंकला नव्हता. यापूर्वी ४१ वेळा ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती. महत्वाचं म्हणजे, ४२ व्या मिस युनिव्हर्स स्पर्धेत ७७ देशांतील स्पर्धकांनी भाग घेतला होता. यामध्ये सुष्मिताला स्त्रियांबद्दल प्रश्न विचारण्यात आलेला. सुष्मिताला विचारला गेलेला प्रश्न होता "तुमच्यासाठी स्त्री असण्याचे सार (अर्थ) काय आहे?" .या प्रश्नावर सुष्मिताने दिलेले उत्तरयावर उत्तर देताना अभिनेत्री म्हणाली, "स्त्री असणे ही देवाने दिलेली एक भेट आहे, ज्याचे आपण सर्वांनी कौतुक केले पाहिजे. एका मुलाचा जन्म आईकडून होतो, जी एक स्त्री आहे. ती एका पुरुषाला काय असते काळजी घेणे, वाटून घेणे आणि प्रेम करणे, हे शिकवते. स्त्री असण्याचे हेच सार आहे." सुष्मिता सेनचं हे उत्तर ऐकून परीक्षकांनी तिचं खूप कौतुक केलं. सुष्मिता सेनने बऱ्याच काळानंतर 'आर्या' या वेब सिरीजमधून अभिनयात दमदार पुनरागमन केलं. या सिरीजचे आतापर्यंत तीन सीझन आले आहेत. त्यानंतर ती 'ताली' या सीरिजमध्येही दिसली. .रिपोर्टनुसार, ती सध्या मॉडेल रोहमन शॉलला डेट करत आहे. विशेष म्हणजे, तीन वर्षांपूर्वी अभिनेत्रीने ब्रेकअपची बातमी दिली होती, पण आता ते पुन्हा एकत्र असल्याचे बोलले जात आहे..'यदा- कदाचित'वर झालेली बंदी घालण्याची मागणी पण आनंद दिघे नाटक पाहायला आले आणि... नेमकं काय घडलेलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.