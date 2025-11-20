Premier

Jui Gadkari : जुई गडकरींच्या जीवावर बेतलेला क्षण! रॉयल पाल्म्समध्ये ऑडिशनच्या नावाखाली ‘चकवा’!

Audition Story : एका ऑडिशनसाठी रॉयल पाल्म्स येथील निर्जन बिल्डिंगमध्ये गेलेल्या अभिनेत्री जुई गडकरी यांना गूढ अनुभव आला. नक्की काय घडले जाणून घ्या.
Jui Gadkari Audition Scam

Jui Gadkari Audition Scam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

जुई गडकरी

Jui Gadkari Audition Scam : कलाकारांच्या आयुष्यात ऑडिशनच्या निमित्ताने बरेच वेगवेगळे अनुभव येत असतात. कधी चांगले, कधी वाईट, कधी चकवा देणारे! असाच एक ‘चकवा’ देणारा अनुभव मला काही वर्षांपूर्वी आला. माझी एक मालिका नुकतीच संपली होती आणि नवीन चित्रपटाच्या ‘ऑडिशन’साठी मला फोन आला.

Loading content, please wait...
movie
mobile
Life
Danger
actress
Action
audition
Building Collapes
emotional support

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com