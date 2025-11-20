Jui Gadkari : जुई गडकरींच्या जीवावर बेतलेला क्षण! रॉयल पाल्म्समध्ये ऑडिशनच्या नावाखाली ‘चकवा’!

जुई गडकरी Jui Gadkari Audition Scam : कलाकारांच्या आयुष्यात ऑडिशनच्या निमित्ताने बरेच वेगवेगळे अनुभव येत असतात. कधी चांगले, कधी वाईट, कधी चकवा देणारे! असाच एक ‘चकवा’ देणारा अनुभव मला काही वर्षांपूर्वी आला. माझी एक मालिका नुकतीच संपली होती आणि नवीन चित्रपटाच्या ‘ऑडिशन’साठी मला फोन आला. .वेळ दुपारी साडे बाराची, ठिकाण रॉयल पाल्म्स, आरे वसाहत. मी नीट तयार होऊन ठरलेल्या वेळेआधी १० मिनिटे रॉयल पाल्म्सच्या त्या बिल्डिंगच्या खाली पोहोचले. तो संपूर्ण भाग निर्जन होता. एक वेगळीच शांतता तिथे होती. आजूबाजूला मोठ्या इमारती होत्या, पण एकही माणूस दिसत नव्हता. .काही अंतरावर असलेल्या पार्किंग लॉटमधे मी गाडी पार्क केली, थोडासा टचअप केला आणि गाडीतून उतरणार इतक्यात खिडकीजवळ एक उंच आणि भीतिदायक दिसणारा वॉचमन आला. त्याने मला विचारलं, ‘‘कुठे जायचंय?’’ त्याने ज्या प्रकारे मला बघितलं त्यामुळे मला भीतीच वाटली. त्याच्या त्या प्रश्नात अनेक वेगवेगळे भाव दडलेले होते. मी तिथे का आले? कोणाला भेटायला आले? एवढ्या निर्जन ठिकाणी मेकअप करून का आले? असे अनेक प्रश्न त्याच्या नजरेत मला दिसले. .मी मोबाइलमधला पत्ता दाखवला व ती बिल्डिंग मला दाखवायला सांगितलं. तो मला त्या बिल्डिंगपर्यंत सोडायला आला. रॉयल पाल्म्समधली ती एक कमर्शियल इमारत होती. मला पाचव्या माळ्यावर जायचं होतं. मी लिफ्ट जवळ उभी होते. लिफ्ट खाली आल्यावर त्यातून वेगवेगळ्या वयोगटातील माणसं बाहेर आली..ते मला अशा प्रकारे बघत होते, जसं काही ह्या जंगलात मी एकटीच आलीय. मला आणखीच धडधडायला लागलं. जस जसा पाचवा माळा येत गेला, तस तशी माझी भीती आणखी वाढायला लागली. पाचव्या माळ्यावर दार उघडलं आणि समोर काहीच नव्हतं. एक मोठा कॉरिडोर होता, ज्यात ३०-४० खोल्या असतील, पण सगळी दारं बंद! मला दोन सेकंद गरगरल्यासारखं झालं. मी तरीही धीर एकवटून त्या कॉरिडोरमधून चालायला लागले. आणि मला समोर ‘सेम टू सेम’ तसाच एक वेगळा कॉरिडोर दिसला. तिथे एक मुलगा शांत उभा होता..त्याला हाक मारायलाही माझ्या तोंडून आवाज फुटेना. आता प्रश्न असा की, ज्यांनी मला बोलवलं होतं, त्यांना मी कॉल का नाही केला? कारण, तिथे मोबाइल नेटवर्कही नव्हतं. मी एका वेगळ्याच जगात गेले होते. जिथे सगळी माणसं निर्विकार, गूढ वाटत होती. त्या मुलाला मी कशीबशी हाक मारली आणि पत्ता विचारला. त्याने खूणेने सांगितलं की, वरचा माळा! ‘मेझनाईन फ्लोर’ म्हणजे दोन माळ्यांमधला माळा. .मग मी त्या दिशेने चालत निघाले. त्या माळ्यावरही एकही माणूस नव्हता. आता मला काय करावं, ते काही सूचत नव्हतं. २१, २०, १९, १८ आणि १७ नंबरचं ऑफिस आलं. एका कॉर्पोरेट कंपनीचं ऑफिस होतं ते. मी मेन डोरमधूनच आत डोकावून मला ऑडिशनला बोलावलं आहे असं सांगितलं. त्यावर आत बसलेल्या निर्विकार चेहऱ्याच्या बाईने मला आत बोलावलं. एका मोठ्या कॅान्फरन्स रूममध्ये बसायला सांगितलं. .मी थरथरतच आत शिरले. त्यांनी मला पाणी आणून दिलं. का कोण जाणे मी ते प्यायले नाही. मनात भीती वाटली की, यात काही टाकून दिलं असेल तर? आणि मी मला ज्यांनी बोलावलं होतं, त्यांची वाट बघत बसले. मी मोबाइलमध्ये रेकॉर्डर ‘ऑन’ करून ठेवला होता. १० मिनिटानी साधारण ६०-६५ वयाचे सरदारजी तिथे आले. ते त्यांचं ॲाफिस होतं आणि त्यांना बघूनच मला जरा धीर आला. .मी त्यांना विचारलं, ‘‘ऑडिशन्स आहेत ना?’’ त्यांनी लगेच विचारलं, ‘‘अमुक तमुक माणसाचा फोन आला होता का?’’ मी ‘‘हो’’ म्हणाले. त्यावर ते म्हणाले, ‘‘फ्रॉड हैं वो.. आप अच्छे घर के लग रहै हो.. आप मत रूको.. तुरंत निकल जाओ..’’ हे ऐकून मी जवळ जवळ धावतच त्या विचित्र बिल्डिंगमधून बाहेर पडले. परत एकदा तीच माणसं माझ्याकडे तशीच बघत होती. मी कसलीही विचारपूस न करता तिथे का गेले? काही झालं असतं तर? असे अनेक प्रश्न डोक्यात गोंधळ घालत होते. .एव्हाना माझा मेकअप वगैरे सगळा निघून गेला होता. मी धापा टाकत पार्किंगला पोहोचले, गाडी काढली. मी कोणत्या दिशेला जातेय मला काहीच कळत नव्हतं. सगळेच रस्ते निर्जन होते. एक वेगळीच नकारात्मक उर्जा होती तिथे. मी त्याच त्याच रस्त्यांवरून अर्धा तास फिरत होते, पण मला हायवेला जाण्याचा मार्ग काही सापडत नव्हता. मी फिरून फिरून सतत एका भल्या मोठ्या बंद पडलेल्या हॅाटेल समोर येत होते, त्याच्या काचा फुटलेल्या होत्या. ती जुनाट इमारतही खूप विचित्र आणि भीतिदायक होती. .शूटिंगवरून परतल्यावर रोजची भेट! अभिनेत्री जुई गडकरीचा स्ट्रीट डॉग्स सोबतचा हृदयस्पर्शी प्रवास.मी जवळजवळ रडायला लागले. मोबाइलला रेंज नाही, रस्त्यावर कोणी कोणी नाही. मी गाडी रस्त्यातच थांबवून बसले. तेवढ्यात मला एक माणूस सायकलवरून येताना दिसला आणि मी त्याला विचारलं की, हायवेला कसं जायचं? त्यावर तो हसत म्हणाला, ‘‘मॅडम हा काय हायवे! समोर तर आहे...’’ आणि मी अचानक एका वाईट स्वप्नातून बाहेर येतेय असं मला वाटलं. समोर हायवे होता आणि रस्ताच्या बाजूला बोर्ड होता - ‘स्वामी समर्थ मंदिराकडे’! गेले तीन तास मी ज्या विचित्र संकटात अडकले होते, त्यातून अचानक मोकळं झाल्यासारखं वाटलं. माझ्या डोळ्यांत पाणी आलं. परत एकदा त्यांनी मला दाखवून दिलं होतं की, ‘भिऊ नकोस... मी तुझ्या पाठीशी आहे!’’