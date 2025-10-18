'लता मंगेशकर मात्र एकच घडली'... मीना मंगेशकर-खडीकर यांच्या लेखणीतून दीदीचा खडतर प्रवास आणि अनोख्या आठवणी!

‘आम्ही भावंडं एकाच वेळी एकाच परिस्थितीतून जात होतो. सर्वच जण मास्टर दीनानाथांची मुलं होतो. पण ‘लता मंगेशकर’ मात्र एकच घडली.’ मीना मंगेशकर-खडीकर यांच्या या तीन वाक्यांतच त्यांच्या ‘मोठी तिची सावली’ या पुस्तकाचे सार एकवटलेले आहे. .स्वर्गीय गळा लाभलेल्या लता मंगेशकर यांच्या कारकिर्दीवरच त्यांच्या हयातीत आणि नंतरही अनेकांनी लिहिले आहे; परंतु त्यांचा खऱ्या अर्थाने सहवास लाभलेली मंडळी मोजकी आहेत. लता मंगेशकर यांची सख्खी लहान बहीण आणि स्वत: गायिका-संगीतकार असलेल्या मीना मंगेशकर यांचे २०१८ मध्ये प्रकाशित झालेले हे पुस्तक म्हणूनच वेगळे..लता मंगेशकर व मीना मंगेशकर यांच्या वयात अंतर केवळ दोन वर्षांचे. तो काळही आतापेक्षा पूर्णत: वेगळा. देशात स्वातंत्र्य चळवळीचे वारे घोंघावत असताना मास्टर दीनानाथ मंगेशकर या उत्तुंग व्यक्तिमत्त्वाच्या घरातील त्यांचे बालपण. अशा काळात एका धिटुकल्या मुलीची ‘गानसम्राज्ञी लता मंगेशकर’ होण्याचा प्रवास मोठा आहे आणि तितकाच खडतर. .बाबांकडून मिळालेला गाण्याचा वारसा आपल्याला जपायचा आहे आणि उत्तरोत्तर वाढवायचा आहे, हे या मुलीने अगदी कोवळ्या वयात ओळखलेच; पण अचानक अंगावर आलेल्या जबाबदाऱ्या तिने समर्थपणे निभावल्या. या घडण्याच्या काळातली छोटी लता ही मीना मंगेशकरांच्या लेखणीतून कागदावर उतरली आहे. .ज्येष्ठ व्यक्ती लहानपणापासूनच ‘ज्येष्ठ व गंभीर’ असाव्यात, असा आपला उगीच समज असतो; पण मीना मंगेशकरांनी उभी केलेली त्याची मोठी बहीण खोडकर आहे, प्रसंगी हट्टी आहे आणि त्या काळातील मुलींमध्ये आगळा ठरावा असा बाणेदारपणा तिच्याकडे आहे. असे अनेक लोभस प्रसंग या पुस्तकात वाचायला मिळतात. .शाळेत बिगरी यत्तेत ‘माझ्याबरोबर माझी धाकटी बहीण आशासुद्धा येणार,’ असे ठणकावून सांगणारी आणि ‘लहान बाळाला शाळेत आणायचे नाही,’ अशी ताकीद मिळाल्यावर ‘मीसुद्धा जाणार नाही,’ असे जाहीर करणारी दीदी, शिकलेल्या नोकराला गुरू मानून त्याच्याकडून अक्षरओळख करून घेणारी दीदी, लोकांच्या पाठीमागे त्यांची नक्कल करणारी आणि पाठ वळली की साळसूद चेहरा करणारी दीदी, बिनसले की बोचके बांधून ‘मी चालले घर सोडून’ म्हणणारी दीदी, बाबा नसताना लपूनछपून पान खायचा बेत ठरवणारी दीदी, या आठवणी त्या ‘मोठ्या सावली’ला ‘आपलेपण’ देणाऱ्या..मास्टर दीनानाथ यांच्या निधनानंतर मंगेशकर कुटुंबीयांची झालेली परवड आणि लता मंगेशकर यांनी त्यांचे आजचे अढळ स्थान कमावण्यासाठी केलेले कष्ट हा संपूर्ण पट या पुस्तकात आहे. त्यात अर्थातच त्यांच्या कारकीर्दीतले मैलाचे दगड आहेतच, परंतु रसिकांना ज्याविषयी उत्सुकता असते अशा वैयक्तिक आठवणी हे या पुस्तकाचे वैशिष्ट्य ठरावे. .Actor Vikrant Ajgaonkar: पुरस्कार माझ्यासाठी ऊर्जा देणारा: अभिनेते विक्रांत आजगावकर; ‘केशवराव भोसले कलादर्श पुरस्कार’ प्रदान .केवळ लता मंगेशकरच नाही, तर मास्टर दीनानाथ, माई मंगेशकर आणि सर्व मंगेशकर भावंडांविषयी त्या-त्या प्रसंगांत मीना मंगेशकर यांनी लिहिले आहे. पुस्तकाचे शब्दांकन प्रवीण जोशी यांनी केले आहे. एक हिमालय उभा राहण्याच्या मागे असलेला अविरत प्रवास उलगडणारे हे पुस्तक आवर्जून वाचावे असेच.पुस्तकाचे नाव : मोठी तिची सावलीलेखिका : मीना मंगेशकर-खडीकरप्रकाशन : परचुरे प्रकाशन मंदिर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.