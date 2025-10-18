Premier

'लता मंगेशकर मात्र एकच घडली'... मीना मंगेशकर-खडीकर यांच्या लेखणीतून दीदीचा खडतर प्रवास आणि अनोख्या आठवणी!

Meena Mangeshkar Book : लता मंगेशकर यांची सख्खी बहीण मीना मंगेशकर-खडीकर यांनी लिहिलेल्या ‘मोठी तिची सावली’ या पुस्तकात दीदींचा खडतर प्रवास, त्यांचे खोडकर बालपण आणि कुटुंबाने अनुभवलेली परवड उलगडली आहे.
Meena Mangeshkar Book 'Mothi Tichi Savli'

Meena Mangeshkar Book 'Mothi Tichi Savli'

Sakal

Aarti Badade
Updated on

‘आम्ही भावंडं एकाच वेळी एकाच परिस्थितीतून जात होतो. सर्वच जण मास्टर दीनानाथांची मुलं होतो. पण ‘लता मंगेशकर’ मात्र एकच घडली.’ मीना मंगेशकर-खडीकर यांच्या या तीन वाक्यांतच त्यांच्या ‘मोठी तिची सावली’ या पुस्तकाचे सार एकवटलेले आहे.

Loading content, please wait...
songir
singer
marathi song
lata mangeshkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com