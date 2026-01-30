सलीम म्हणतो एकीलाही नाही सोडणार... 'द केरला स्टोरी 2' चा टीझर प्रदर्शित; पाहून अंगावर येईल काटा

लोकप्रिय दिग्दर्शक विवेक अग्निहोत्री यांच्या 'द केरला स्टोरी'ने प्रेक्षकांना एका वेगळ्या गोष्टीवर विचार करायला भाग पाडलं होतं. केरळ मधील मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवून त्यांचं धर्मांतरण करणं या विषयावर हा चित्रपट होता. मात्र यावरून बरेच वाद झाले होते. हा चित्रपट प्रोपोगंडा फिल्म असल्याचं सांगितलं गेलं. आता लवकरच 'द केरला स्टोरी २' हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. नुकताच या चित्रपटाचा टीझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. भीती, राग आणि सत्य या तीन गोष्टींनी भरलेला 'द केरला स्टोरी 2: गोज बियॉन्ड' चा टीझर आधीपेक्षाही गंभीर आहे. .राष्ट्रीय पुरस्कार विजेत्या कामाख्या नारायण सिंग यांनी या चित्रपटाचं दिग्दर्शन केलं आहे. या टीझरमध्ये तीन हिंदू मुलींची कथा दाखवण्यात आलीये. यातील एक मुलगी केरळची आहे एक मध्यप्रदेशची आहे तर एक राजस्थानची आहे. एकीला सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर बनायचं होतं, एकीला आयएएस बनायचं होतं तर एकीला ऑलिम्पिकमध्ये भारताचं नाव मोठं करायचं होतं. पण या तिघीही एका मुसलमान मुलाच्या प्रेमात पडतात आणि त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. एक म्हणते, सलीम म्हणतो की भारताच्या ८. ५ कोटी हिंदू मुलीं त्याच्या टार्गेट आहेत. दुसरी म्हणते, फैझान म्हणतो, एका मुलीलाही नाही सोडणार, सगळ्यांचं धर्मांतरण करणार. तिसरी म्हणते, रशीद म्हणतो, जी ताकद प्रेमात आहे ती बॉम्बमध्येही नाही.' .मात्र यावेळेस या मुली फक्त त्यांची कथा सांगायला आलेल्या नाहीयेत. तर त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात लढायला आल्या आहेत. त्या म्हणतात, आता सहन नाही करणार, आता लढणार!' या चित्रपटाचा टीझर पाहून आता प्रेक्षक चित्रपट पाहण्यासाठी उत्सुक आहेत. हा चित्रपट २७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. .तिचं बालपण हरवलं... सतत होणाऱ्या ट्रोलिंगला कंटाळून मायरा वायकुळच्या पालकांनी घेतला मोठा निर्णय; नेटकरीही करतायत विचारपूस .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.