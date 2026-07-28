महाभारतातील महान योद्ध्याची अनोखी गाथा; अॅनिमेटेड सिरीजमधून उलगडणार कर्णाचा महासंग्राम!

प्रत्येक महाकाव्यात नायक असतात, पण काही कथा नवीन दृष्टिकोनातून मांडल्या जाण्याच्या प्रतिक्षेत असतात. या जुलैमध्ये, सोनी लिव्ह आपल्या ओरिजिनल अॅनिमेटेड सिरीजच्या माध्यमातून ‘द लेजंड ऑफ कर्ण'सह महाभारतातील सर्वात लक्षवेधक योद्ध्यांपैकी एकाचा असाधारण प्रवास सादर करत आहे. प्रसिद्ध अॅनिमेशन दिग्दर्शक शरद देवराजन आणि जीवन जे. कांग यांच्याद्वारे निर्मिती आणि ग्राफिक्स इंडियाद्वारे निर्मित ही सिरीज ३१ जुलैपासून फक्त सोनी लिव्हवर प्रदर्शित होत आहे. .सूर्यदेव आणि कुंतीच्या पोटी जन्मलेला, पण एका सारथ्याच्या घरात लहानाचा मोठा झालेला कर्ण एक गुण घेऊन आला आहे, ज्याच्यावर त्याचा कोणताही हक्क नाही असे जग मानते, आणि तो गुण म्हणजे, त्याच्या काळातील महान योद्ध्यांशी स्पर्धा करणारी धनुर्विद्येतील प्राविण्य. एक मोठी स्पर्धा हस्तिनापूरच्या राजकुमारांना आपले कौशल्य दाखवण्यासाठी एकत्र आणते, तेव्हा कर्ण राजांसाठी राखीव असलेल्या मैदानात पाऊल ठेवण्याचे धाडस करतो आणि एका साम्राज्याची दिशा कायम बदलून टाकतो..महत्वाकांक्षी राजकुमार दुर्योधनाने राजा म्हणून मुकुट घातलेला, पण ज्याच्या जन्मावरून त्याला पारखणाऱ्या दरबाराने नाकारलेला कर्ण एका खेड्यातील कार्यशाळेच्या धुळीतून हस्तिनापूरच्या राजवाड्यात पोहोचतो. त्याचा प्रवास असाधारण गुणवत्ता, अढळ निष्ठा आणि वंशावळीवर चालणाऱ्या जगाविरुद्धच्या निरंतर संघर्षाचा आहे. राजकारण, भाकीत आणि लपलेली सत्ये एकत्र येत असताना कर्णाला त्याच्यावर लादलेली नियती आणि त्याला निर्माण करायचा असलेला वारसा यातील संघर्षाचा सामना करावा लागेल. .ग्राफिक इंडियाचे सह-निर्माते आणि शोरनर शरद देवराजन म्हणाले, “आम्ही या प्रवासासाठी आमचे भागीदार सोनी लिव्ह आम्हाला देत असलेल्या या अद्भुत सन्मानापेक्षा चांगल्या सादरीकरणाची कल्पनाच करू शकत नाही. कर्ण हा नेहमी महाभारताचा शोकांतिका असलेला गाभा राहिला आहे. जगाने त्याला जन्मामुळे जे नाकारले ते त्याने स्वतःच्या कौशल्याने मिळवले आणि महानता तुम्ही कुठे जन्मलात यावरून ठरते की तुम्ही काय करता यावरून? हा प्रश्न आज पूर्वीपेक्षा अधिक महत्त्वाचा वाटतो. ‘द लेजंड ऑफ कर्ण'च्या माध्यमातून आम्हाला त्याची कथा ज्या पद्धतीने मांडली जाणे योग्य आहे त्याच पद्धतीने सांगायची होती, म्हणजे अढळ निष्ठा, गूढ रहस्ये आणि जग हादरवून सोडणाऱ्या कौशल्याची एक महाकथा म्हणून; अशा नायकाच्या नजरेतून जो नेहमी या महाकाव्याच्या केंद्रस्थानी राहिला, पण त्याच्या कथेच्या केंद्रस्थानी कधीच आला नाही.''.फिल्मफेअर अवॉर्ड्स मराठी २०२६ ची नामांकनं जाहीर! 'दशावतार', 'गोंधळ' आणि 'आता थांबायचा नाय!' चा डंका; पाहा सर्वोत्कृष्ट अभिनेता-अभिनेत्रींची यादी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.