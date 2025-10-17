इरफान खान यांच्या गाजलेल्या 'द लंचबॉक्स' या सिनेमाचा येणार सिक्वेल ? सोशल मीडियावर होतेय चर्चा

Bollywood News : २०१३ साली प्रदर्शित झालेला ‘द लंचबॉक्स’ हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या आणि समीक्षकांच्या मनात आजही तितकाच ताजा आहे. दिवंगत अभिनेता इरफान खान यांनी साकारलेली साजन फर्नांडिस ही भूमिका त्यांच्या अभिनय कारकिर्दीतील एक संस्मरणीय ठरली होती. साध्या पण भावनिक कथानकामुळे या चित्रपटाने केवळ बॉक्स ऑफिसवरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मोठं यश मिळवलं. .आता जवळपास बारा वर्षांनंतर या लोकप्रिय चित्रपटाच्या सीक्वेलची चर्चा रंगली आहे. ऑस्कर विजेती निर्माती गुनीत मोंगा यांनी अलीकडेच पत्रकार कोमल नाहटा यांच्या पॉडकास्टमध्ये या विषयावर संकेत दिले. त्यांनी सांगितलं की, “‘द लंचबॉक्स’ चा दुसरा भाग करण्याची कल्पना खूप दिवसांपासून मनात आहे. जर हा सिनेमा पुन्हा बनवायचा झाला, तर इरफान खान यांच्या भूमिकेसाठी अनिल कपूर योग्य ठरेल असं मला वाटतं.”. त्यांच्या या विधानानंतर सोशल मीडियावर चर्चांना उधाण आलं आहे. ‘द लंचबॉक्स’ची गोष्ट मुंबईच्या गर्दीतील एकाकीपणावर आधारलेली होती. साजन फर्नांडिस हा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर असलेला कर्मचारी एका चुकीच्या डब्यामुळे इला नावाच्या स्त्रीशी संवाद साधू लागतो. .डब्यांमधून सुरू झालेला हा साधा पण भावनिक संवाद त्यांच्या आयुष्यात नवे रंग भरतो. मात्र, शेवटी दोघांची भेट न घडता सिनेमा एका अपूर्ण पण गहिवरलेल्या क्षणी संपतो हाच शेवट प्रेक्षकांच्या मनात कायमचा घर करून राहिला. गुनीत मोंगा यांनी स्पष्ट केलं की सीक्वेलबद्दल अजून काही अधिकृत निर्णय झाला नसला, तरी प्रेक्षकांची भावनिक जोड कायम राखून नवी कथा सांगण्याचा प्रयत्न असेल..“हा चित्रपट फक्त प्रेमकथा नाही, तर संवाद हरवलेल्या जगात नात्यांच्या अर्थावर भाष्य करणारा प्रवास आहे,” असं त्यांनी सांगितलं. आता या चर्चेनंतर चाहत्यांची उत्सुकता वाढली आहे. ‘द लंचबॉक्स २’ प्रत्यक्षात येईल का, आणि अनिल कपूर खरोखरच इरफान खान यांच्या भूमिकेची जबाबदारी सांभाळतील का, हे पाहणं पुढील काळात रंजक ठरणार आहे..स्मिता यांच्या मृत्यूनंतर 'या' दिग्गज अभिनेत्रीच्या प्रेमात पडलेले राज बब्बर ; ब्रेकअपचं कारण धक्कादायक !.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.