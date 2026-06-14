The Narmada Story Review: केवळ सस्पेन्स नाही तर समाजव्यवस्थेवर थेट प्रहार; कसा आहे चित्रपट?

द नर्मदा स्टोरी हा चित्रपट केवळ एक रहस्यपट किंवा गुन्हेगारी पट नाही तर तो कायदा-सुव्यवस्थेसारख्या गंभीर प्रश्नावर आणि आजच्या समाज व्यवस्थेवर खरमरीत भाष्य करणारा आहे. दिग्दर्शक झैगम इमाम यांनी ही कथा सुंदररीत्या गुंफली आहे. कथेतील रहस्य शेवटपर्यंत खिळवून ठेवण्यात ते यशस्वी झाले आहेत. रहस्याची उत्तम गुंफण त्यांनी केली आहे. त्यामुळे चित्रपट उत्कंठावर्धक झाला आहे. या चित्रपटाची कथा मध्य प्रदेशातील नर्मदा भागात घडणाऱ्या रहस्यमय घटनांभोवती आणि त्यामागील सत्याभोवती फिरणारी आहे. .नर्मदापूरम येथे काही तरुणी बेपत्ता होत असतात. त्याचा तपास पोलिस अधिकारी पुरुषोत्तम भदौरिया करीत असतात. परंतु अचानक रहस्यमयरीत्या ते गायब होतात. त्याच्या मोबाईलवर आलेला फोन हा स्थानिक पाॅवर हाऊसमधून आलेला असतो. मग या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी पोलिस अधिकारी नर्मदा रायकवार (सिमाला प्रसाद) यांची नियुक्ती केली जाते. नर्मदाला तिच्या कामकाजामध्ये मदतीसाठी हेड काॅन्स्टेबल रामरतन शुक्ला (मुकेश तिवारी) आणि गुलाब सिंह (अंजली पाटील) असतात..हा तपास जसजसा तपास पुढे सरकत जातो तसतसा नव्याने काही रहस्ये उलगडत जातात. जेव्हा नर्मदा पाॅवर हाऊसपर्यंत पोहोचते तेव्हा कथेला एक वेगळे वळण मिळते. मग टप्प्या-टप्पाने ही कथा वेगवेगळी वळणे घेत पुढे सरकते. पोलिस यंत्रणा आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील नातेसंबंध, भीती आणि संघर्ष यांची वीण दिग्दर्शक झैगम इमाम यांनी उत्तमरीत्या गुंफली आहे. समाजातील एक गंभीर प्रश्न अत्यंत साधेपणाने आणि प्रामाणिकपणे मांडला आहे. सिनेमॅटिक लिबर्टी घेताना कथेचा मूळ पोत कुठे हरवणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. .रघुबीर यादव, मुकेश तिवारी, अश्विनी काळसेकर, सिमाला प्रसाद, अंजली पाटील, जरीना वहाब, इश्तियाक खान, आलोक चॅटर्जी, सदानंद पाटील, शरद सिंग आणि हसन पीरजादा या कलाकारांनी आपल्या सहजसुंदर अभिनयाने कथेला चांगला न्याय दिला आहे. रघुबीर यादव यांनी नर्मदाच्या वडिलांची भूमिका प्रभावीपणे साकारली आहे. अंजली पाटीलने गुलाब सिंह ही पोलिसाची भूमिका सहजरीत्या वठविली आहे. अश्विनी काळसेकरने आपल्या भूमिकेत चांगली छाप पाडली आहे. परंतु अधिक प्रभावी भूमिका साकारली आहे ती सिमाला प्रसाद यांनी..नर्मदा या पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेतील कणखरपणा, आत्मविश्वास, त्यांची संवाद म्हणण्याची हातोटी या सगळ्यामध्ये त्या भाव खाऊन गेल्या आहेत. रिअल लाईफमध्ये पोलिस अधिकारी असलेल्या सिमाला प्रसाद यांचा हा पहिलाच चित्रपट आहे आणि आपण एक चांगली अभिनेत्री होऊ शकतो हे त्यांनी सिद्ध केले आहे. त्याचबरोबर उल्लेखनीय बाब म्हणजे इश्तियाक खान आणि सदानंद पाटील यांचा ट्रान्सजेंडर अवतार. या दोन्ही कलाकारांच्या भूमिका लक्षवेधी झाल्या आहेत. त्यांनी जीव ओतून या व्यक्तिरेखा रुपेरी पडद्यावर जिवंत केल्या आहेत. त्या भूमिकेचा मेकअप, देहबोली आणि डोळ्यांचे हावभाव पाहता या व्यक्तिरेखा खूप प्रभावी झाल्या आहेत. . तांत्रिक बाबीमध्येही चित्रपट उजवा झाला आहे. नर्मदा आणि परिसरातील वास्तविक दृश्ये सिनेमॅटोग्राफर्सनी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये छान बंदिस्त केली आहेत. ही दृश्ये कथेला अस्सलपणा देणारी आणि कथानकातील रहस्याला पोषक अशी आहेत. चित्रपटातील संवाद सरळ आणि साध्या वळणाचे आहेत. मात्र पटकथेमध्ये काही कच्चे दुवे राहिलेले आहेत. त्यामुळे सुरुवातीला कथानक फारशी गती घेत नाही. तरीही एक चांगला रहस्यमय चित्रपट म्हणून त्याकडे पाहावे लागेल..तुंबाडची मंजुळा'साठी सई ताम्हणकरने किती घेतलं मानधन?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.