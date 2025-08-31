टीम पॅराडाईजने घेतले मोठे पाऊल, हॉलिवूड सहयोगाद्वारे जागतिक प्रदर्शनीसाठी केली तयारी

द पॅराडाईज हा चित्रपट केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून जागतिक प्रेक्षकांनाही लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे.मल्टीलिंग्वल प्रदर्शनी आणि भव्य प्रमोशनमधून निर्मात्यांनी त्याचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा अधोरेखित केला आहे.टीमने हॉलिवूडच्या #ConnekktMobScene च्या क्रिएटिव्ह VP Alexandra E. Visconti सोबत संभाव्य सहयोगाबद्दल चर्चा केली आहे, ज्यामुळे जागतिक पातळीवरचा प्रभाव अधिक बळकट होणार आहे..Entertainment News : द पॅराडाईजच्या निर्मात्यांनी जेव्हा चित्रपटाची पहिली झलक दाखवली, तेव्हा त्यांनी वर्षाच्या सुरुवातीलाच हे स्पष्ट केलं होतं की ते फक्त भारतातच नाही तर जागतिक प्रेक्षकांवर देखील लक्ष केंद्रित करत आहेत. मल्टीलिंग्वल प्रदर्शनीपासून ते जबरदस्त प्रमोशनपर्यंत, त्यांचे प्रत्येक पाऊल हेच दर्शवतं की हा चित्रपट जागतिक प्रेक्षकांसाठी तयार करण्यात आलेला आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, या महत्त्वाकांक्षेला आणखी पुढे नेत, टीम पॅराडाईजने हॉलिवूडमधील #ConnekktMobScene च्या क्रिएटिव्ह कंटेंटच्या एग्जीक्युटिव्ह VP, #AlexandraEVisconti सोबत चर्चा केली आहे, ज्यामुळे चित्रपटाच्या संभाव्य सहयोगाबद्दल विचार करण्यात आला आहे. तथापि, याबद्दलची माहिती अद्याप गुप्त ठेवण्यात आली आहे, परंतु हा पाऊल टीमच्या या प्रयत्नांना अधिक बळकट करत आहे की द पॅराडाईज एक खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय सिनेमॅटिक अनुभवासाठी तयार करण्यात आला आहे..सुरुवातीपासूनच निर्मात्यांनी या प्रकल्पाला केवळ एक स्थानिक प्रदर्शनीतून अधिक मानले आहे. त्यांच्या जोशपूर्ण प्रमोशन धोरणामुळे विविध भाषांमध्ये, बाजारपेठांमध्ये आणि प्रेक्षकांमध्ये नैसर्गिक चर्चेचा उदय झाला आहे, ज्यामुळे हा चित्रपट प्रदर्शित होण्याआधीच सर्वाधिक चर्चित टायटल्समध्ये समाविष्ट झाला आहे..जसजसा मार्च 2026 मध्ये त्याच्या जागतिक प्रीमियरची उत्कंठा वाढत आहे, तसतसे ट्रेड वॉचर्सने द पॅराडाईजला भारतातील सर्वात जास्त प्रतिक्षित चित्रपटांपैकी एक म्हणून घोषित केलं आहे. अलीकडील रिपोर्ट्सनुसार, टीम हे देखील चर्चेत आहे की भारतातही मोठ्या फॉलोइंग असलेल्या एका प्रसिद्ध हॉलिवूड अभिनेता/अभिनेत्रीला चित्रपटाच्या आंतरराष्ट्रीय भाषिक आवृत्त्यांमध्ये समाविष्ट करावं, जेणेकरून चित्रपटाची जागतिक स्तरावर प्रदर्शनी होऊ शकेल..FAQs : Q1. द पॅराडाईज चित्रपटाचा मुख्य उद्देश काय आहे?👉 भारतासोबतच जागतिक प्रेक्षकांना भुरळ घालणारा सिनेमॅटिक अनुभव देणं.Q2. या चित्रपटासाठी कोणती खास रणनीती वापरण्यात आली आहे?👉 मल्टीलिंग्वल रिलीज आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचं प्रमोशन.Q3. टीम पॅराडाईजने कोणाशी सहयोगाबाबत चर्चा केली आहे?👉 हॉलिवूडमधील #ConnekktMobScene चे क्रिएटिव्ह कंटेंटचे एक्झिक्युटिव्ह VP, Alexandra E. Visconti.Q4. या सहयोगाचं उद्दिष्ट काय असू शकतं?👉 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वितरण, प्रमोशन किंवा क्रिएटिव्ह सहयोग वाढवणे.Q5. सहयोगाबद्दल अधिकृत घोषणा झाली आहे का?👉 अद्याप नाही, पण चर्चा सुरू असल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.."तिला मारा.." मेघाच्या अफेअरच्या अफवांवरून इतर अभिनेत्रींनी दिला त्रास; "तो मुलगा माझ्यापेक्षा लहान..".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.