टीम पॅराडाईजने घेतले मोठे पाऊल, हॉलिवूड सहयोगाद्वारे जागतिक प्रदर्शनीसाठी केली तयारी

The Paradise World Premier : द पॅराडाईज या सिनेमाचं जागतिक प्रदर्शन पार पडणार आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी.
  1. द पॅराडाईज हा चित्रपट केवळ भारतापुरता मर्यादित नसून जागतिक प्रेक्षकांनाही लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला आहे.

  2. मल्टीलिंग्वल प्रदर्शनी आणि भव्य प्रमोशनमधून निर्मात्यांनी त्याचा आंतरराष्ट्रीय दर्जा अधोरेखित केला आहे.

  3. टीमने हॉलिवूडच्या #ConnekktMobScene च्या क्रिएटिव्ह VP Alexandra E. Visconti सोबत संभाव्य सहयोगाबद्दल चर्चा केली आहे, ज्यामुळे जागतिक पातळीवरचा प्रभाव अधिक बळकट होणार आहे.

