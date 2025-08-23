Astrology 2025 : 'या' वर्षी दोन सेलिब्रिटीजच्या घरी हलणार पाळणा; प्रसिद्ध ज्योतिषाची भविष्यवाणी !

ज्योतिषशास्त्र नेहमीच चर्चेत असतं, आणि लोकांना सेलेब्रिटींच्या भविष्यात काय आहे याची उत्सुकता असते.प्रसिद्ध ज्योतिषी अलिफिया सईद यांनी सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत काही कलाकारांच्या आयुष्यात मोठे बदल होणार असल्याचं सांगितलं.विशेषतः काही कलाकारांच्या घरी पालन हलणार म्हणजेच नवीन सदस्य येणार असल्याची भविष्यवाणी तिने केली..Horoscope News : ज्योतिष शास्त हा सगळ्यात जास्त चर्चेत राहणार विषय. आपल्या भविष्याविषयी जाणून घेण्यास सगळेचजण उत्सुक असतो. पण त्याहून जास्त सगळ्या उत्सुकता आहे कि सेलेब्रिटीजच्या भविष्यात काय लिहिलंय. नुकतंच एका नामांकित ज्योतिषाने उघड केलं. काय म्हणाली ही ज्योतिषी जाणून घेऊया. .नुकतंच सिद्धार्थ कन्ननला ज्योतसिह अलिफिया सईदने मुलाखत दिली. यावेळी तिने काही कलाकारांच्या घरी पालन हलणार असल्याची घोषणा केली. कोण आहेत हे कलाकार जाणून घेऊया. .अलिफिया याना नागा चैतन्य आणि शोभिता धुलीपाला यांचं लग्न टिकेल का ? असा प्रश्न केला. त्यावर त्यांनी सांगितलं की,"मी आधीच एक भविष्यवाणी गेल्या वर्षी केली होती की या दोघांचं लग्न होईल. ती खरी ठरली. त्यांचं लग्न नक्कीच टिकणार. ते खुश आहेत. त्यांना मुलंही होतील. त्यांचं पहिलं मुलं लक्ष्मी असेल.".तर विकी-कतरीनाबद्दल त्या म्हणाल्या की,"कतरीना प्रेग्नेंट आहे की नाही हे मी सांगू शकत नाही पण कतरीना प्रेग्नेंट होऊ शकते . तसा योग तिच्या पत्रिकेत आहे. त्यामुळे आपल्याला लवर्कच गुड न्यूज मिळाली तर आश्चर्य वाटायला नको.".तर तेजस्वी प्रकाश आणि करण कुंद्रा यांचं लग्न टिकणार नाही असं ती म्हणाली. ती म्हणाली की,"त्यांचं लग्न होईल पण त्यांचं लग्न जास्त काळ टिकणार नाही. लवकरच त्यांच्या लग्नात भांडणं सूर होतील. वर्चस्व हा त्यांच्या लग्नातला मुद्दा असेल. त्यांना एक मूल होईल पण त्यानंतर हे वाद सुरु होतील. लवकरच ते वेगळे होतील.".FAQs : Q1. ही भविष्यवाणी कोणी केली आहे?👉 नामांकित ज्योतिषी अलिफिया सईद यांनी.Q2. ही मुलाखत कुठे झाली?👉 सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या खास मुलाखतीत.Q3. कोणत्या सेलेब्रिटींबाबत भाकित केलं गेलं आहे?👉 काही लोकप्रिय कलाकारांच्या घरी नवीन सदस्य येणार असल्याचं सांगितलं आहे.Q4. पालन हलणार याचा नेमका अर्थ काय?👉 त्यांच्या घरी लवकरच बाळाचा जन्म किंवा नवीन सदस्याचं आगमन होणार आहे.Q5. प्रेक्षकांची या भाकितांबद्दल प्रतिक्रिया कशी आहे?👉 सेलेब्रिटी चाहत्यांमध्ये उत्सुकता आणि आनंद व्यक्त केला जात आहे..Ganesh Chaturthi 2025 : भाद्रपद महिना 'या' राशींसाठी घेऊन येणार मोठा ट्विस्ट, बाप्पाच्या येण्याने होणार संकटांचा विनाश.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.