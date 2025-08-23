Premier

Astrology 2025 : 'या' वर्षी दोन सेलिब्रिटीजच्या घरी हलणार पाळणा; प्रसिद्ध ज्योतिषाची भविष्यवाणी !

Celebrity Astrology 2025 : सुप्रसिद्ध ज्योतिषाने एका मुलाखतीमध्ये दोन सेलिब्रिटीजच्या घरी पाळणा हलणार असल्याची घोषणा केली. कोण आहेत हे सेलिब्रिटी जाणून घेऊया.
  1. ज्योतिषशास्त्र नेहमीच चर्चेत असतं, आणि लोकांना सेलेब्रिटींच्या भविष्यात काय आहे याची उत्सुकता असते.

  2. प्रसिद्ध ज्योतिषी अलिफिया सईद यांनी सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीत काही कलाकारांच्या आयुष्यात मोठे बदल होणार असल्याचं सांगितलं.

  3. विशेषतः काही कलाकारांच्या घरी पालन हलणार म्हणजेच नवीन सदस्य येणार असल्याची भविष्यवाणी तिने केली.

