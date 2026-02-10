६ मिनिटांचं ते गाणं जे बनलं अभिनेत्रीची शेवटची आठवण; चेहरा ओढणीने झाकून करावं लागलेलं शूट, ५४ वर्षानंतर होतंय ट्रेंड; तुम्ही ऐकलं असेलच...

१९७२ मध्ये हिंदी चित्रपटसृष्टीत एक असा चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्याला पूर्ण होण्यासाठी तब्बल १५ वर्षे लागली. आम्ही सांगत आहोत कमाल अमरोही यांनी दिग्दर्शित आणि निर्मित केलेल्या 'पाकिजा' या अजरामर चित्रपटातीबद्दल. अभिनेत्री मीना कुमारी आणि कमाल अमरोही यांनी १९५२ मध्ये लग्न केलं. त्यानंतर त्यांनी 'दायरा' नावाचा चित्रपट बनवला, जो १९५३ मध्ये प्रदर्शित झाला; पण तो फारसा यशस्वी ठरला नाही. त्यानंतर १९५६ मध्ये कमाल अमरोही यांनी मीना कुमारी यांना घेऊन 'पाकिजा' बनवण्याचा निर्णय घेतला..हिंदी चित्रपटसृष्टीतील सर्वोत्कृष्ट कलाकृती मानल्या जाणाऱ्या 'पाकिजा'ला पूर्ण होण्यासाठी अपेक्षेपेक्षा जास्त काळ लागला. केवळ कास्टिंग आणि लोकेशन फायनल करण्यातच ८ वर्षे गेली. १९७१ मध्ये या चित्रपटाचं चित्रीकरण पूर्ण झालं, मात्र या १५ वर्षांत मीना कुमारी यांच्या दिसण्यात बराच बदल झाला होता. त्यामुळे काही शॉट्समध्ये त्यांचा चेहरा ओढणीने झाकून चित्रीकरण केलं गेलं. .सुमारे १.२५ कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये बनलेल्या 'पाकिजा'ने बॉक्स ऑफिसवर ६ कोटींची भरघोस कमाई केली. मात्र, चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर अवघ्या ३ आठवड्यांतच मीना कुमारी यांची प्रकृती खालावली आणि त्या कोमात गेल्या. वयाच्या अवघ्या ३४ व्या वर्षी त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. त्यांच्या निधनानंतर प्रेक्षकांनी हा चित्रपट पाहण्यासाठी थिएटरबाहेर तुफान गर्दी केली आणि चित्रपट 'सुपरहिट' ठरला..मीना कुमारी यांच्या आठवणीत लोकांनी हा चित्रपट पुन्हा पुन्हा पाहिला. विशेषतः चित्रपटातील गाणी ऐकण्यासाठी प्रेक्षक पुन्हा पुन्हा तिकिटे काढत असत. यातील 'चलते चलते यूं ही कोई' हे गाणं आजही लोकांच्या पसंतीस उतरतं . या गाण्यात मीना कुमारी केशरी रंगाचा भरजरी लेहंगा आणि दागिन्यांमध्ये अतिशय सुंदर दिसत होत्या, मात्र प्रत्यक्षात हे एक 'सॅड साँग' होते. लता मंगेशकर यांनी स्वरबद्ध केलेल्या या गाण्याला ५४ वर्षांनंतरही यूट्यूबवर २७ मिलियनपेक्षा जास्त व्ह्यूज मिळाले आहेत..दररोज ट्रेनने प्रवास करते झी मराठीची लोकप्रिय अभिनेत्री; सीएसएमटी वरून कशी गाठते मालवणी? म्हणते, 'लोकांना वाटतं की...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.