बॉलिवूडच्या 'या' एकमेव अभिनेत्याला मिळालेला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार ! डिप्रेशनशी झुंज आणि कमी वयात मृत्यू

Bollywood Dashing Actor Who Won Best Actress Award : बॉलिवूडमधील एकमेव अभिनेत्याला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार देण्यात आला होता. मराठी दिग्दर्शक आणि अभिनेत्री यांच्याबरोबर त्याने या सिनेमात काम केलं होतं.
kimaya narayan
Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आजवर अनेक उत्तम अभिनेते होऊन गेले. त्यातीलच सगळ्यांच्या मनावर आपल्या अभिनयाने छाप उमटवणारा कलाकार म्हणजे निर्मल पांडे. नायकाची असो किंवा खलनायकाची किंवा अगदी छोटीशी प्रत्येक भूमिका चोख पाडणारा कलाकार म्हणून त्याने स्वतःची ओळख निर्माण केली. अगदी जागतिक सिनेविश्वातही त्याला ओळख मिळाली.

