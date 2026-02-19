बॉलिवूडच्या 'या' एकमेव अभिनेत्याला मिळालेला सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार ! डिप्रेशनशी झुंज आणि कमी वयात मृत्यू

Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये आजवर अनेक उत्तम अभिनेते होऊन गेले. त्यातीलच सगळ्यांच्या मनावर आपल्या अभिनयाने छाप उमटवणारा कलाकार म्हणजे निर्मल पांडे. नायकाची असो किंवा खलनायकाची किंवा अगदी छोटीशी प्रत्येक भूमिका चोख पाडणारा कलाकार म्हणून त्याने स्वतःची ओळख निर्माण केली. अगदी जागतिक सिनेविश्वातही त्याला ओळख मिळाली. .1997 मध्ये निर्मल यांना फ्रांसमधील व्हॅलेन्सिएन्स फिल्म फेस्टिव्हलमध्ये दायरा सिनेमासाठी सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आलं. हा पुरस्कार जिंकणारे ते बॉलिवूडमधील एकमेव अभिनेते होते . जाणून घेऊया निर्मल यांच्या कारकिर्दीविषयी. .उत्तराखंडमधील नैनितालमध्ये 10 ऑगस्ट 1962 मध्ये निर्मलचा जन्म झाला. त्याचं खरं नाव राजकुमार पांडे होतं. लहानपणापासून अभिनयाची आवड असल्यामुळे ते शाळेतील नाटकांमध्ये आणि गावात होणाऱ्या रामलीलेत सहभागी व्हायचे. पुढे शिक्षण पूर्ण झाल्यावर अभिनयाचं शिक्षण घेण्यासाठी ते दिल्लीला आले. .दिल्लीला नॅशनल स्कुल ऑफ ड्रामामध्ये त्यांनी अभिनयाचे धडे गिरवले. त्यानंतर काही काळ नाटकांचं दिग्दर्शन केलं. त्यानंतर लंडनला जाऊन तेथील एका नाटकाच्या ग्रुपमध्ये सहभागी झाले. हीर रांझा, अँटिगोन या नाटकात त्यांनी त्यावेळी काम केलं होतं. .पण त्यांना लोकप्रियता मिळाली ती शेखर कपूर यांच्या बँडिट क्वीन या सिनेमामुळे. या सिनेमात त्यांनी फुलनदेवी यांच्या पतीची विक्रम मल्लाची भूमिका साकारली. त्यानंतरही त्यांनी अनेक समांतर आणि व्यावसायिक सिनेमात काम केलं. प्यार किया तो डरना क्या, शिकारी सारख्या सिनेमातील भूमिका सगळ्यांच्या लक्षात राहिल्या. .अमोल पालेकर दिग्दर्शित डायरा या सिनेमात त्यांनी ट्रान्सजेंडरची भूमिका साकारली. या भूमिकेसाठीच त्यानं सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्रीचा पुरस्कार मिळाला. अभिनेत्री सोनाली कुलकर्णीबरोबर त्यांनी या सिनेमात स्क्रीन शेअर केली होती. मुलगा बनण्याची इच्छा असलेल्या मुलीची आणि मुलगी बनण्याची इच्छा असलेल्या मुलाची कथा या सिनेमात पाहायला मिळाली. सोनालीलाही सर्वोत्कृष्ट अभिनेत्याचा पुरस्कार मिळाला होता. .टेलिव्हिजनवरील हातीम, सोनपरी. काव्यांजली, लकी, शू फिर कोई है यांसारख्या मालिकेत त्यांनी काम केलं. लहान मुलांसाठी असलेल्या मालिकेत काम करणं त्यांना विशेष प्रिय होतं. त्यांच्या टीव्हीवरील भूमिकाही खूप गाजल्या. .पण या इतक्या गुणी कलाकाराचं वैयक्तिक आयुष्य असंख्य चढउतारांनी भरलेलं होतं. 1997 मध्ये त्यांनी कौसर मुनीरशी लग्न केलं पण त्यांचा तीन वर्षातच घटस्फोट झाला. त्यानंतर त्यांनी अर्चना शर्माशी लग्न केलं. त्यांना दोन मुलंही झाली पण नंतर त्यांचे पत्नीशी वाद वाढू लागले आणि ते पत्नीपासून वेळे झाले. यामुळे ते डिरपेशनमध्ये गेले. 18 जानेवारी 2010 मध्ये त्यांना अचानक हृदयविकाराचा झटका आला आणि त्यांचं निधन झालं. त्यांचं वय 47 होतं. .नो फोटो नो सेलिब्रिटी ! विजय-रश्मिकाच्या लग्नाची तयारी जोरात; लग्नाची तारीख आणि इतर डिटेल्स घ्या जाणून.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.