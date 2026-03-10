Premier

एका चुकीमुळे सुंदरा फेम अभिनेत्रीने गमावलेले सगळे प्रोजेक्ट्स ; "मी दिवसभर अनेक स्टुडिओ पालथे घातले"

This Marathi Actress Lost Many Projects Due To One Mistake : मराठी इंडस्ट्रीमधील प्रसिद्ध अभिनेत्रीने एका चुकीमुळे हातातील सगळे प्रोजेक्ट्स गमावले होते. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.
kimaya narayan
Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अनेक प्रतिभावंत अभिनेत्री आहेत. कायमच मराठी मालिकांमध्ये वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारून एका अभिनेत्रीने मनं जिंकली. इतकंच नाही तर हिंदी मालिकाविश्वातही तिने नाव कमावलं होतं. पण एका चुकीमुळे तिने हातातलं सगळं काम गमावलं होतं आणि त्यामुळे तिचं आर्थिक नुकसान झालं. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया.

