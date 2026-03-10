एका चुकीमुळे सुंदरा फेम अभिनेत्रीने गमावलेले सगळे प्रोजेक्ट्स ; "मी दिवसभर अनेक स्टुडिओ पालथे घातले"

Marathi Entertainment News : मराठी इंडस्ट्रीमध्ये अनेक प्रतिभावंत अभिनेत्री आहेत. कायमच मराठी मालिकांमध्ये वेगळ्या धाटणीच्या भूमिका साकारून एका अभिनेत्रीने मनं जिंकली. इतकंच नाही तर हिंदी मालिकाविश्वातही तिने नाव कमावलं होतं. पण एका चुकीमुळे तिने हातातलं सगळं काम गमावलं होतं आणि त्यामुळे तिचं आर्थिक नुकसान झालं. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .ही अभिनेत्री आहे अक्षया नाईक. नुकतीच अक्षयाने लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. यावेळी तिने तिच्या एका चुकीच्या निर्णयाने तिने तिच्या हातातले अनेक प्रोजेक्ट्स गमावले. काय घडलं नेमकं जाणून घेऊया. .अक्षया म्हणाली की,"ये रिश्ता ही मालिका माझी सुरु होती. पण त्यातलं माझं काम कमी झालं होतं. त्याचवेळी मला एक शो ऑफर झाला. त्यातील माझी भूमिका सुरु चांगली होती. मी ऑडिशन दिलं. सगळं झालं. त्याचं वर्कशॉप सुरु होणार होतं. त्याच दरम्यान मला दोन-तीन आणखी प्रोजेक्टच्या ऑफर आल्या. पण त्यावेळी मी काय विचार केला होता काय माहित पण मी त्यांना नाही म्हणाले होते. त्याचा मला दररोज फोन यायचा की मॅम एकदा येऊन ऑडिशन देऊन जा पण माझं असं झालं होतं की आता हाच शो करायचा आहे. त्यातच मी ये रिश्तामध्येही सांगितलं होतं की मी आता येणार नाही "."त्यानंतर त्यांचा मला फोन आला की हे प्रोजेक्ट होत नाहीये. आधीच मी ये रिश्ताच्या ठिकाणी मी येणार नाही असं सांगितलं होतं. त्यामुळे माझ्या हातात काहीच काम नव्हतं. मग मी पुन्हा सगळ्यांना फोन केला. पण तिकडे दुसरी कास्टिंग झाली होती. तर ये रिश्तामध्ये मी पद्धतशीर एनओसी वगैरे देऊन बाहेर पडले होते. त्यामुळे माझ्याकडे अचानक काहीच काम नव्हतं. "."त्यानंतर मी एकामागोमाग एक ऑडिशन द्यायला सुरुवात केली. स्टुडिओ पालथे घातले. त्यामुळे मला सुंदरा मनामध्ये भरली ही मालिका मिळाली."."आमच्यात फक्त मैत्री.." विशालसोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर रुचिताचा खुलासा ! म्हणाली...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.