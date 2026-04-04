'या' मराठी अभिनेत्रीने 19 व्या वर्षी केलेलं लग्न; परपुरुषासोबत परदेशात गेली पळून पण रस्त्यावर राहण्याची आली वेळ

Marathi Entertainment News : बॉलिवूडमध्ये मराठी अभिनेत्रींनी एक काळ गाजवला. अनेक अभिनेत्रींनी स्वतःची वेगळी ओळख मिळवली. अत्यंत श्रीमंत कुटूंबात जन्मानंतर त्यांच्यावर धुणी भांडी करण्याचीही वेळ आली. पुढे बॉलिवूडमध्येही नाव कमावलं पण वैयक्तिक आयुष्य खूप संघर्षाचं होतं. कोण आहे ही अभिनेत्री जाणून घेऊया. .या कलाकार आहेत ज्येष्ठ दिवंगत अभिनेत्री शशिकला जवळकर. सोलापूरमधील एका सधन कुटूंबात त्यांचा जन्म झाला. पण पुढे त्यांनी व्यवसायात मंदी आल्याने ते मुंबईला स्थलांतरित झाले. या काळात त्यांच्या कुटुंबाची आर्थिक स्थिती खालावली. या काळात त्यांनी घरोघरी जाऊन धुण्याभांडयाची कामं केली. पण पुढे कुटूंबाची जबाबदारी सांभाळण्यासाठी त्यांनी सिनेमात काम करणं सुरु केलं. .कुटूंबाची जबाबदारी सांभाळत असतानाच त्यांनी वयाच्या 19 व्या वर्षी ओमप्रकाश सैगल यांच्याशी लग्न केलं. संसार करत असतानाच त्यांनी सिनेमात काम करणं सुरु ठेवलं. पुढे त्यांना व्यवसायात तोटा झाला. आर्थिक परिस्थिती ढासळली. याचा परिणाम संसारावर झाला. ओपी आणि शशिकला यांच्यात भांडणं सुरु झाली. यातूनच त्या एका दुसऱ्या व्यक्तीच्या प्रेमात पडल्या. .त्या त्या व्यक्तीच्या प्रेमात इतक्या आंधळ्या झाल्या होत्या की त्यांनी स्वतःच्या पोटच्या पोरींना सोडलं आणि त्याच्यासोबत परदेशात पळून गेल्या. पण ती व्यक्ती त्यांच्यासाठी योग्य नव्हती. त्याने तिथे त्यांचा खूप छळ केला, त्यांना मारहाण केली. शशिकला पुन्हा भारतात पळून आल्या पण तोपर्यंत त्यांच्या कुटूंबाने त्यांच्यासोबत संबंध तोडले होते. .त्यामुळे शशिकला अक्षरशः रस्त्यावर आल्या. त्यांनी अन्नासाठी भीक मागितली. या काळात मदर तेरेसांनी त्यांना आधार दिला. नऊ वर्षं स्वतःच्या घरात त्यांनी त्यांना आसरा दिला. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा सिनेमात आणि मालिकांमध्ये काम करणं सुरु केलं. सोनपरी सारखी मालिका त्यांनी केली. कभी ख़ुशी कभी गम, चोरी चोरी यांसारखे सिनेमेही त्यांनी केले.