"माझं माझ्या बायकोवर प्रेम नाही" प्रसिद्ध अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा ; "जबरदस्तीने लग्न.."

Entertainment News : सिनेविश्वात काम करणाऱ्या प्रसिद्ध अभिनेत्याने त्याच्या लग्नाबद्दल नुकताच धक्कादायक खुलासा केला. या अभिनेत्याने त्याचं त्याच्या पत्नीवर प्रेम नसल्याचं उघड केलं. इतकंच नाही तर त्याचं लग्न वडिलांनी जबरदस्ती लावल्याचा खुलासाही केला. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया. .हा अभिनेता आहे प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार निरहुआ. निरहुआचं खरं नाव दिनेश लाल यादव आहे. नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्याने त्याच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल धक्कादायक खुलासे केले. .डिजिटल कमेंट्रीला दिलेल्या मुलाखतीत निरहुआ म्हणाले की,"माझ्या आई-वडिलांनी माझ्यावर लग्नासाठी जबरदस्ती केली. मला आधी काहीतरी करायचं होतं, काहीतरी बनायचं होतं. हे मी त्यांना सांगितलं पण त्यांनी माझं अजिबात ऐकलं नाही."."त्यामुळे माझ्या मनात ही खंत कायम राहील की, आपण ज्याच्यावर प्रेम करू असा जीवनसाथी मला मिळाला नाही. मी माझ्या पत्नी आणि मुलांना आधीच सांगितलं आहे की, मला त्यांच्याबद्दल कधीच प्रेम वाटलं नाही. त्यांना याची जाणीव आहे. आई-वडिलांनी जबरदस्ती लग्न लावल्यामुळे मी फक्त जबाबदारी सांभाळत आहे. ही गोष्ट माझ्या पत्नीला माहित आहे. मी कुटूंबाच्या सगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडतो. पण माझ्या मुलांबरोबर मी असं कधीच होऊ देणार नाही. त्यांना त्यांचा जोडीदार निवडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे." असं त्याने म्हटलं..2000 मध्ये निरहुआचं मंशा यादवशी लग्न झालं. त्यांच्या लग्नाला 26 वर्षं पूर्ण झाली आहेत. त्यांना दोन मुलगे आणि आणि एक मुलगी आहे.