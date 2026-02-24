Premier

"माझं माझ्या बायकोवर प्रेम नाही" प्रसिद्ध अभिनेत्याचा धक्कादायक खुलासा ; "जबरदस्तीने लग्न.."

Popular Actor Shocking Statement On His Married Life : प्रसिद्ध अभिनेत्याने त्याच्या पत्नीवर प्रेम नसल्याचा धक्कादायक खुलासा केला. तो जबाबदारी म्हणून फक्त नातं निभावत असल्याचा खुलासा त्याने केला. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया.
Popular Actor Shocking Statement On His Married Life

Popular Actor Shocking Statement On His Married Life

kimaya narayan
Updated on

Entertainment News : सिनेविश्वात काम करणाऱ्या प्रसिद्ध अभिनेत्याने त्याच्या लग्नाबद्दल नुकताच धक्कादायक खुलासा केला. या अभिनेत्याने त्याचं त्याच्या पत्नीवर प्रेम नसल्याचं उघड केलं. इतकंच नाही तर त्याचं लग्न वडिलांनी जबरदस्ती लावल्याचा खुलासाही केला. कोण आहे हा अभिनेता जाणून घेऊया.

Loading content, please wait...
Divorce
marriage
children
love story
bollywood actor
Entertainment news
Entertainment Field
marathi entertainment

Related Stories

No stories found.