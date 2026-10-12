सहा वर्षांनी छोट्या पडद्यावर परतणार ही गाजलेली नायिका; 'वहिनीसाहेब' बनून प्रेक्षकांच्या मनावर केलेलं राज्य, कोण आहे ती?

छोट्या पडद्यावरील मालिका या प्रेक्षकांच्या आवडत्या असतात. काही मालिका प्रेक्षकांच्या अतिशय जवळच्या असतात. काही मालिका प्रेक्षकांच्या कायमच्या लक्षात राहतात तर काही मालिका प्रेक्षकांच्या विस्मरणात जातात. मात्र या मालिकांचे कलाकार प्रेक्षक कधीही विसरत नाहीत. अशीच एक गाजलेली अभिनेत्री आता छोट्या पडद्यावर पुन्हा दिसणार आहे. तिने 'वहिनीसाहेब' बनून प्रेक्षकांच्या मनावर राज्य केलं. ही अभिनेत्री म्हणजे भार्गवी चिरमुले. तिने अनेक मलिकनमध्ये मुख्य भूमिका साकारल्या. सोबतच तिने अनेक चित्रपटातदेखील काम केलं. आता ती स्टार प्रवाहवरील 'मराठी मिडीयम' या मालिकेत नकारात्मक भूमिकेत दिसणार आहे. .भार्गवीच्या या भूमिकेचं नाव विशाखा शुक्रे असून ती एका मोठ्या बिझनेस फॅमिलीमधून आलेली आहे. तिचा नवरा चांगला असला तरी कर्तृत्वाच्या बाबतीत कमी पडतो, हे तिने फार पूर्वीच ओळखलं होतं. त्यामुळे आपल्या मुलाने वडिलांसारखं होऊ नये, यासाठी तिने त्याच्या संगोपनात कोणतीही कसर सोडलेली नाही. विशाखाला प्रत्येक गोष्ट परफेक्ट हवी असते. ब्रँडेड नसलेल्या गोष्टींबद्दल तिला चीड आहे. अस्वच्छपणा तिला अजिबात सहन होत नाही. तिचा ठाम विश्वास आहे की, ‘जे जे परदेशी, ते ते चांगलं.’ त्यामुळे जुन्या चालीरीती आणि परंपरांना तिच्या लेखी फारसं महत्त्व नाही..या भूमिकेबद्दल बोलताना भार्गवी म्हणाली, 'स्टार प्रवाहसोबत सहा वर्षांनंतर पुन्हा जोडलं जाणं माझ्यासाठी खूप आनंदाची गोष्ट आहे. स्टार प्रवाह वाहिनी सातत्याने वेगवेगळे विषय मालिकांच्या माध्यमातून हाताळत असतात. ‘मराठी मिडियम’ची कथा आणि विशाखा शुक्रे हे पात्र माझ्यासाठी खूप वेगळं आहे. आतापर्यंत मी निगेटिव्ह भूमिका फारशा साकारलेल्या नाहीत. त्यामुळे हे पात्र साकारताना कस लागतोय. विशाखाची स्वतःची एक विचारसरणी आहे. प्रत्येक गोष्टीकडे पाहण्याचा तिचा वेगळा दृष्टिकोन आहे. या व्यक्तिरेखेतून माझा एक वेगळा अंदाज प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल.’ 'मराठी मिडीयम' ही मालिका १२ ऑक्टोबरपासून सायंकाळी ६.३० वाजता स्टार प्रवाहवर प्रदर्शित होणार आहे. .माधुरी दीक्षितने डॉक्टर असलेल्या नेनेंसोबत लग्न का केलं? सोनाली बेंद्रेसमोर सांगितलं खरं कारण; म्हणाली- मी अशा माणसाशी लग्न केलंत जो... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.