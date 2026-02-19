'ती सध्या काय करते' मध्ये छोटी तन्वी साकारणारी बालकलाकार आठवतेय का? आताची अवस्था पाहून बसेल धक्का, नेमकं झालंय तरी काय?

'ती सध्या काय करते' हा चित्रपट मराठी प्रेक्षकांच्या मनाच्या अगदी जवळ असलेला चित्रपट आहे. २०१७ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या मनाला भावला होता. समीक्षकांनीही या चित्रपटाचं कौतुक केलं होतं. सतीश राजवाडे यांनी आपल्या हटके दिग्दर्शनाने प्रेक्षकांवर जादू केली होती. अंकुश चौधरी, तेजश्री प्रधान, उर्मिला कोठारे, अभिनय बेर्डे, आर्या आंबेकर, सुकन्या मोने अशी उत्तम स्टारकास्ट या चित्रपटात होती. मात्र आता चित्रपटातील बालकलाकाराचा फोटो सोशल मीडियावर व्हायरल होतोय जो पाहून प्रेक्षक आश्चर्य व्यक्त करत आहेत. तिला नक्की झालंय काय असा प्रश्न आता नेटकरी उपस्थित करत आहेत. .'ती सध्या काय करते' या चित्रपटात तेजश्री प्रधानने मोठी तन्वी साकारली होती. तर कॉलेजमध्ये असणारी तन्वी आर्या आंबेकरने साकारली होती. शाळेत असणारी तन्वी बालकलाकार निर्मोही अग्निहोत्री हिने साकारलेली. निर्मोही ही नाट्य कलावंत सारिक अग्निहोत्री यांची कन्या आहे. निर्मोहीने अगदी निरागस तन्वी साकारून प्रेक्षकांना प्रेमात पाडलेलं. मात्र या सिनेमानंतर ती कोणत्याही चित्रपटात दिसली नाही. ती कथ्थक शिकली आहे. ती तिच्या नृत्याचे प्रयोगही करत असे. मात्र आता काही दिवसांपूर्वी निर्मोहीने शेअर केलेला व्हिडिओ पाहून तिचे चाहते चिंतेत पडलेत. .गेले चार महिने निर्मोही सोशल मीडियावर सक्रीय नव्हती. मात्र अचानक फेब्रुवारी महिन्यात तिने तिचे काही कथ्थकचे व्हिडिओ शेअर केले. यात तिचे केस पूर्णपणे कापलेले आहेत. त्यामागचं कारण तिने सांगितलेलं नाही. त्यामुळे तिच्या अशा अवस्थेने चाहते चिंतेत पडले आहेत. तिला कसला आजार झाला आहे का असा प्रश्न ते विचारत आहेत. अचानक इतके सुंदर केस कापण्याचं कारण काय असा प्रश्न चाहत्यांना पडलाय. त्यामुळे अनेकांनी कमेंट्स करत तिच्या तब्येतीबद्दल विचारणा केली आहे. निर्मोहीने याबद्दल काहीही सांगितलं नसलं तरी चाहते मात्र तिच्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहेत. .नवऱ्यासोबत महाबळेश्वरला शिफ्ट झालेल्या मृण्मयी देशपांडेने शेतात बांधली खास जागा; म्हणाली, 'भांडल्याशिवावय इथे काहीच...' .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.