कोणालाही चावायचा हा अभिनेता! लहानपणीच्या या एका विचित्र सवयीमुळे पडले नाव 'टायगर'!

बॉलिवूडमध्ये आपल्या जबरदस्त डान्स आणि स्टंट्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या टायगर श्रॉफचे खरे नाव अनेकांना ठाऊक नसते. पडद्यावर धमाकेदार अॅक्शन सीन्स करणारा हा अभिनेता खऱ्या आयुष्यात एका वेगळ्याच कारणांमुळे लहानपणी चर्चेत होता. .त्याचे मूळ नाव बॉलिवूडमधील नावापेक्षा पूर्णपणे वेगळे असून, त्याच्या नामकरणामागे एका रंजक घटनेचा इतिहास आहे..रावणाने मृत्यूपूर्वी लक्ष्मणाला सांगितले होते ३ मोठे राज, जीवनात कधीही विसरू नका हे यशमंत्र!.टायगरच्या नावामागची रंजक पार्श्वभूमीअभिनेत्याचे खरे नाव 'जय हेमंत श्रॉफ' असे ठेवण्यात आले होते. त्याचे वडील जॅकी श्रॉफ यांचे मूळ नाव जय किसन होते, तर त्यांच्या काकांचे नाव हेमंत होते.या दोघांच्या नावावरून या अभिनेत्याचे नाव जय हेमंत ठेवण्यात आले होते, परंतु घरात आणि जवळच्या लोकांमध्ये त्याला लहानपणापासून वेगळ्याच नावाने हाक मारली जात असे.पुढे चित्रपटात एंट्री करताना त्याने आपले अधिकृत नाव बदलून 'टायगर श्रॉफ' असे ठेवले जे आज जगभर प्रसिद्ध आहे..Space War : मोबाईलचे जाळे आणि जीपीएस होणार गुल? अवकाशातील वाढत्या संघर्षामुळे जगासमोर मोठे संकट!.लहानपणीची ती विचित्र सवय जी ठरली! नाव पडण्याचे कारण...एका जुन्या मुलाखतीत अभिनेत्याने स्वतः खुलासा केला होता की, लहान वयात त्याला लोकांच्या अंगावर धावून जाऊन त्यांना चावण्याची सवय होती.तो अगदी शाळेत असताना शिक्षकांनाही चावायचा, ज्यासाठी त्याला शिक्षा देखील सहन करावी लागली होती.लोकांवर प्रेम व्यक्त करण्याचा किंवा राग काढण्याचा हा त्याचा अनोखा मार्ग होता. त्याच्या या आक्रमक आणि चपळ सवयीमुळेच लहानपणी त्याचे नाव 'टायगर' पडले, जे नंतर त्याच्या ब्रँडची ओळख बनले..स्थानिक पातळीवरील चर्चा आणि जुन्या मुलाखतींनुसार जय हेमंत नावाचा हा मुलगा जेव्हा चित्रपटसृष्टीत आला, तेव्हा त्याच्या याच युनिक टोपणनावाने त्याला नवी ओळख मिळवून दिली. आज चित्रपट जगतात तो त्याच्या याच नावामुळे आणि अॅक्शन कौशल्यामुळे ओळखला जातो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.