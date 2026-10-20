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कोणालाही चावायचा हा अभिनेता! लहानपणीच्या या एका विचित्र सवयीमुळे पडले नाव 'टायगर'!

बॉलीवूडचा अ‍ॅक्शन स्टार म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या टायगर श्रॉफच्या नावामागे एक रंजक कहाणी दडलेली आहे. लहानपणीच्या एका अजब सवयीमुळे त्याचे नाव बदलले होते.
Do you know Tiger Shroff's real name? Interesting story behind the name.

Do you know Tiger Shroff's real name? Interesting story behind the name.

Sakal

विनयन वाघमारे
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बॉलिवूडमध्ये आपल्या जबरदस्त डान्स आणि स्टंट्ससाठी ओळखल्या जाणाऱ्या टायगर श्रॉफचे खरे नाव अनेकांना ठाऊक नसते. पडद्यावर धमाकेदार अ‍ॅक्शन सीन्स करणारा हा अभिनेता खऱ्या आयुष्यात एका वेगळ्याच कारणांमुळे लहानपणी चर्चेत होता.

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