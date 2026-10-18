Video: टायगर श्रॉफवर गोळीबार; दुचाकीवरून आले तीन हल्लेखोर,धक्कादायक व्हिडिओ समोर

मुंबईतील जुहू परिसरातील पुष्पा पार्क येथे अभिनेता टायगर श्रॉफ आणि त्याच्या चालकावर अज्ञात व्यक्तींनी गोळीबार केल्याची बातमी समोर आली आहे. या घटनेत टायगर श्रॉफ, त्याचा चालक आणि एक रिक्षाचालक जखमी झाल्याची प्राथमिक माहिती संबंधित वृत्तात देण्यात आली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, दुचाकीवरून आलेल्या तीन अज्ञात व्यक्तींनी अचानक गोळीबार केला. या घटनेमागील नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. .मुंबईतील जुहू पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गोळीबाराची घटना घडल्याची माहिती समोर आली आहे. अभिनेता टायगर श्रॉफ सुरक्षित असून, त्याला गोळी लागल्याची कोणतीही दुखापत झालेली नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू आहे. अभिनेता टायगर श्रॉफच्या गाडीवर गोळीबार झाल्याच्या वृत्ताने मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. मुंबईत नेमकं चाललंय तरी काय, असा संतप्त सवाल काँग्रेस प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी उपस्थित केला आहे. .बाबा सिद्दीकी यांची हत्या, अभिनेता सलमान खानच्या घरावर झालेला गोळीबार, तसेच अनेक अभिनेते आणि निर्मात्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांचा दाखला देत सचिन सावंत यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे. मुंबईतील कायदा-सुव्यवस्था कोलमडल्याचा आरोप करत त्यांनी मुख्यमंत्री पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा दावा केला आहे. ‘महाराष्ट्राचा बिहार झाला’ असं म्हणण्याची वेळ आली होती, मात्र आता तर ‘बिहार बरा’ असं म्हणण्याची वेळ आल्याची बोचरी टीकाही सचिन सावंत यांनी केली आहे. मुंबईला गुन्हेगारांच्या दहशतीत ढकलणाऱ्या सरकारचा जाहीर निषेध, असं म्हणत त्यांनी आपल्या ट्विटमधून सरकारवर निशाणा साधला आहे. .सासऱ्यांनी सांगितलं एका वर्षाचा आत वजन घटव... कविता मेढेकर यांचा खुलासा, म्हणाल्या, 'माझे सासू-सासरे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.