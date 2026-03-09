Premier

स्वयंपाकघरात उतरल्या 'तिघी'; ‘तिखट मीठ फूड्स’ क्लाऊड किचनसोबत अनोखा उपक्रम

Tighee Movie Cast Run Cloud Kitchen For Day : तिघी सिनेमाच्या टीमने एकत्र येत क्लाऊड किचन एका दिवसासाठी चालवलं. कसा होता त्यांचा हा उपक्रम जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : जीजिविषा काळे दिग्दर्शित 'तिघी' हा चित्रपट सर्वत्र प्रदर्शित झाला असून तो प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरत आहे. ज्येष्ठ अभिनेत्री भारती आचरेकर, नेहा पेंडसे -बायस, सोनाली कुलकर्णी यांच्या तिघींच्या अभिनयाने प्रेक्षकांची मने जिंकली आहेत. कणखर, स्वाभिमानी आणि भावविश्वाने समृद्ध स्त्रिया अशा या 'तिघी' पडद्यावर जशा दिसतात, तसाच प्रत्यय अलीकडे प्रत्यक्ष आयुष्यातही आला.

