आई आणि मुलींची एक आगळीवेगळी गोष्ट ! येत्या महिलादिनाला भेटीस येतायत 'तिघी'

Tighi Marathi Movie : येत्या महिलादिनाला 6 मार्चला तीन महिलांची गोष्ट सांगणारा तिघी हा सिनेमा प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. जाणून घेऊया या सिनेमाविषयी आणि कास्टविषयी जाणून घेऊया.
Marathi Entertainment News : सुप्री मीडिया प्रस्तुत आणि कोक्लिको पिक्चर्स निर्मित ‘तिघी’ हा हृदयस्पर्शी आणि नात्यांच्या उबदार धाग्यांनी विणलेला चित्रपट येत्या महिला दिनी म्हणजेच ६ मार्च २०२६ रोजी प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. आई-मुलींच्या नात्यात दडलेल्या न सांगितलेल्या भावना, आठवणी आणि काही अंतर्मुख करणाऱ्या क्षणांवर आधारित ही कथा आहे. महिला दिनाच्या निमित्ताने प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटातून स्त्रीमनाच्या प्रवासाची झलक पाहायला मिळणार आहे.

