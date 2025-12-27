YEAR ENDER 2025: TVFची 'पंचायत 4' ते 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवुड'; या ठरल्या यावर्षीच्या सर्वाधिक गाजलेल्या ओटीटी सीरिज

हे असं वर्ष होतं, जिथे प्रत्येक प्रेक्षकासाठी काही ना काही खास होतं. पंचायत आणि द फॅमिली मॅनसारख्या फॅन-फेव्हरेट फ्रँचायझी नव्या सीझनसह परतल्या आणि आपल्या लोकप्रियतेची उंची कायम ठेवली. दुसरीकडे ब्लॅक वॉरंट आणि द बॅड्स ऑफ बॉलीवुडसारख्या नव्या, रिस्क घेणाऱ्या सीरिजनी नव्या कथा आणि वेगळे आवाज समोर आणले. क्राइम थ्रिलर, पॉलिटिकल ड्रामा, साधी-सोपी कॉमेडी ते गूढ आणि रहस्यमय कथा — 2025ने भारतीय ओटीटी स्टोरीटेलिंगचा दर्जा आणखी उंचावला. चला तर मग पाहूया त्या भारतीय ओटीटी सीरिजकडे, ज्यांनी 2025 मध्ये इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आणि प्रेक्षकांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत खिळवून ठेवलं:. TVFची पंचायत सीझन 4पुन्हा एकदा भारतीय ओटीटीचं हृदय फुलेऱ्यात धडकलं. पंचायत सीझन 4ने आपल्या साध्या विनोदातून, भावनिक खोलीतून आणि आपलेपणाच्या कथेतून प्रेक्षकांची मनं जिंकली. सोशल मीडिया, मीम्स आणि फॅन चर्चांवर या शोचं स्पष्ट वर्चस्व होतं, ज्यामुळे TVFचा सर्व वयोगटांशी असलेला खास संबंध पुन्हा सिद्ध झाला..पाताळ लोक सीझन 2अधिक खोल, अधिक धारदार आणि समाजाशी थेट जोडलेली पाताळ लोक सीझन 2 मोठ्या दाव्यांसह आणि अधिक गुंतागुंतीच्या पात्रांसह परतली. तिचे विषय, अभिनय आणि राजकीय संकेत यांवर ऑनलाइन जोरदार चर्चा झाली. .द फॅमिली मॅन सीझन 3वर्षातील सर्वात जास्त प्रतिक्षा असलेली ही कमबॅक सीरिज — द फॅमिली मॅन सीझन 3 — अॅक्शन, विनोद आणि भावनांचा परिपूर्ण मेळ घालत प्रेक्षकांच्या भेटीला आली. तिची रिलीजच एक मोठा इंटरनेट इव्हेंट ठरली..द रॉयल्सचमकधमक आणि हाय-ड्रामाने भरलेली द रॉयल्स फार कमी वेळात स्वतःचा प्रेक्षकवर्ग तयार करण्यात यशस्वी ठरली. मोठा कॅनव्हास, दमदार अभिनय आणि बिंज-वॉच करण्यासारखी कथा यामुळे ही सीरिज हलकं-फुलकं मनोरंजन शोधणाऱ्यांची आवड बनली..ब्लॅक वॉरंटखडतर आणि प्रभावी क्राइम ड्रामा असलेल्या ब्लॅक वॉरंटने आपल्या रॉ आणि वास्तववादी कथेमुळे व ताकदवान अभिनयामुळे प्रेक्षकांवर ठसा उमटवला. हळूहळू तिची चर्चा वाढत गेली आणि ती वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या नव्या शोमध्ये सामील झाली.. खौफभीतीदायक आणि अस्वस्थ करणारी खौफ हॉरर-थ्रिलरच्या विश्वात वेगळी ओळख निर्माण करण्यात यशस्वी ठरली. तिची रहस्यमय कथा आणि सशक्त मांडणीमुळे ती सोशल मीडिया आणि जॉनर चर्चांचा भाग बनली..स्पेशल ऑप्स सीझन 2हाय-स्टेक्स जासूसी कथेला पुढे नेत स्पेशल ऑप्स सीझन 2ने मोठा स्केल, तणावपूर्ण सस्पेन्स आणि जबरदस्त अभिनयाच्या जोरावर फ्रँचायझीच्या चाहत्यांना पूर्णपणे गुंतवून ठेवलं. . द बॅड्स ऑफ बॉलीवुडबिनधास्त, ग्लॅमरस आणि मीम्सने भरलेली द बॅड्स ऑफ बॉलीवुड ही वर्षातील सर्वाधिक चर्चेत असलेल्या सीरिजपैकी एक ठरली. ग्लॅमरच्या जगामागची झलक आणि पॉप-कल्चर मोमेंट्समुळे ही सीरिज इंटरनेटवर छायेत राहिली आणि अनेकांच्या गिल्टी-प्लेजर वॉचलिस्टमध्ये सामील झाली..2025 भारतीय ओटीटीसाठी का ठरलं खास2025 खास ठरलं ते कथांमधील विविधता आणि आत्मविश्वासामुळे. पंचायतची भावनिक साधेपणा असो, पाताळ लोकसारख्या क्राइम ड्रामाची खोली असो किंवा द बॅड्स ऑफ बॉलीवुडसारखी चर्चा निर्माण करणारी बेधडक सीरिज असो — भारतीय ओटीटी कंटेंटने हे स्पष्ट केलं की तो केवळ मनोरंजनच करत नाही, तर विचार करायला लावतो आणि थेट मनाशीही जोडतो..त्यांचं शरीर साथ देत नव्हतं... कसे होते इरफान खान यांचे शेवटचे दिवस; डिझायनर म्हणाली, 'कॅन्सर झाल्यानंतर त्यांनी कधीही.... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.