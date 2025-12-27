Premier

YEAR ENDER 2025: TVFची 'पंचायत 4' ते 'द बॅड्स ऑफ बॉलीवुड'; या ठरल्या यावर्षीच्या सर्वाधिक गाजलेल्या ओटीटी सीरिज

POPULAR WEB SERIES OF 2025 ON OTT: हे वर्ष भारतीय ओटीटी प्लॅटफॉर्मवरील वेब सीरिजसाठी खरोखरच अविस्मरणीय ठरले. TVFची बहुप्रतिक्षित पंचायत सीझन 4 पुन्हा एकदा प्रेक्षकांच्या भेटीला आली.
2025 popular web series

2025 popular web series 

esakal 

Payal Naik
Updated on

हे असं वर्ष होतं, जिथे प्रत्येक प्रेक्षकासाठी काही ना काही खास होतं. पंचायत आणि द फॅमिली मॅनसारख्या फॅन-फेव्हरेट फ्रँचायझी नव्या सीझनसह परतल्या आणि आपल्या लोकप्रियतेची उंची कायम ठेवली. दुसरीकडे ब्लॅक वॉरंट आणि द बॅड्स ऑफ बॉलीवुडसारख्या नव्या, रिस्क घेणाऱ्या सीरिजनी नव्या कथा आणि वेगळे आवाज समोर आणले. क्राइम थ्रिलर, पॉलिटिकल ड्रामा, साधी-सोपी कॉमेडी ते गूढ आणि रहस्यमय कथा — 2025ने भारतीय ओटीटी स्टोरीटेलिंगचा दर्जा आणखी उंचावला. चला तर मग पाहूया त्या भारतीय ओटीटी सीरिजकडे, ज्यांनी 2025 मध्ये इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आणि प्रेक्षकांना सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत खिळवून ठेवलं:

Loading content, please wait...
bollywood
bollywood celebrities
Web Series
Entertainment news
Entertainment Field
bollywood web serise
year ender 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com