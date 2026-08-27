TOXIC MOVIE YASH DOUBLE ROLE PERFORMANCE REVIEW: केजीएफ स्टार यशच्या 'टॉक्सिक: अ फेअरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' या चित्रपटाची बी टाऊनमध्ये चांगलीच चर्चा रंगलेली होती. त्याच्या चित्रपटाची त्याचे चाहते कित्येक दिवस वाट पाहात होते. चित्रपटाचा टीझर आणि ट्रेलर पाहिल्यानंतर सगळ्यांची उत्सुकता ताणलेली होती. कन्नड आणि इंग्रजी भाषेमध्ये एकाच वेळी चित्रित झालेला हा चित्रपट आता हिंदी, तमीळ, तेलगू, मल्याळम या भाषांमध्ये सगळीकडे भव्य स्तरावर प्रदर्शित झाला आहे. खणखणीत आणि दमदार संवाद, धडाकेबाज आणि थरारक अशी अॅक्शन, स्टाईल आणि ग्लॅमर यांनी भरलेला अशा हा चित्रपट आहे. या चित्रपटामध्ये कियारा अडवानी, रुक्मिणी वसंत, नयनतारा, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया अशा अभिनेत्री काम करीत असल्या आणि त्यांनी उत्तम अभिनय केला असला तरी संपूर्ण चित्रपटाची धुरा स्टाईलबाज अभिनेता यशने आपल्याच खांद्यावर घेतली आहे. दिग्दर्शिका गीतू मोहनदास यांनी या कथेची मांडणीच तशा प्रकारे केली आहे..या चित्रपटाची ही कथा गोव्यातील ड्रग्स आणि गुन्हेगारी टोळ्यांच्या जगात सत्ता, कुटुंब आणि सूड याभोवती फिरणारी आहे. सन १९४०च्या दशकातील गोव्याच्या पार्श्वभूमीवर ही कथा गुन्हेगारी विश्वात आपलं साम्राज्य उभं करणाऱ्या राया (यश) आणि त्याची मोठी बहीण गंगा (नयनतारा) यांच्याभोवती फिरणारी आहे. हिंसा हेच रायाचे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र असते. त्याची बहीण गंगाने त्याला लहानपणापासून वाढविलेले असते. ती त्याच्यासाठी केवळ बहिणीपेक्षा अधिक असतं. साल्वाडोरच्या (डॅरेल डिसिल्वा) जवळ आल्याने गुन्हेगारी जगतात रायाचा प्रभाव वाढत जातो. साल्वाडोरची गर्लफ्रेंड (हुमा कुरेशी), त्याचा भाऊ (अक्षय ओबेरॉय) आणि मुलगी रेबेका (तारा सुतारिया) हे देखील गुन्हेगारी जगतात तितकेच सामील असतात. .हिंसा, सत्ता आणि विश्वासघाताने भरलेल्या या जगात राया मृत्यूला अनेकदा सामोरा गेलेला असतो. त्यामुळे त्याच्यासाठी मृत्यूची भीती उरलेली नसते. रायाच्या आयुष्यातील नातीही त्याच्या स्वभावाइतकीच गुंतागुंतीची असतात. साल्वाडोरची मुलगी रेबेकाशी (तारा सुतारिया) त्याचं लग्न झालेले असते, तर नादिया (कियारा अडवाणी) आणि नंतर मेलिसा (रुक्मिणी वसंत) सोबतही त्याचे संबंध निर्माण होतात. रायाच्या बेधडक आणि आक्रमक व्यक्तिमत्त्वाकडे या महिला आकर्षित होतात. मात्र साल्वाडोरची प्रेयसी एलिझाबेथ (हुमा कुरेशी) रायाकडे वेगळ्या नजरेने पाहते. त्याचा स्वभाव आणि वाढता प्रभाव तिला खटकत असल्याने ती त्याला संपवण्याचा प्रयत्न करते. दुसरीकडे, मेलिसा रायाचा बदला घेण्यासाठी त्याच्यापर्यंत पोहोचते. अंगभर बॉम्ब बांधून ती रायाला उडवून देण्याची धमकी देते; मात्र मृत्यूला अनेकदा चकवलेल्या रायावर त्याचा कोणताही परिणाम होत नाही. रायाच्या भूतकाळातील जखमा, गुन्हेगारी विश्वातील त्याचा प्रवास आणि त्याच्या आयुष्यातील गुंतागुंतीची नाती यामुळे कथा पुढे सरकत जाते. सत्ता, प्रेम, वासना, निष्ठा आणि विश्वासघात यांच्यात अडकलेल्या रायाचा प्रवास अखेर त्याला कोणत्या टोकाला घेऊन जातो, हे या गँगस्टर ड्रामामध्ये पाहायला मिळते..दिग्दर्शिका गीतू मोहनदासने ही कथा अधिक गुंतागुंतीची केली आहे. मात्र ती करताना तिची मांडणी भव्य आणि दिव्य अशी केली आहे. अभिनेता यशच्या स्टारडमचा पुरेपूर वापर तिने या चित्रपटामध्ये केला आहे. चित्रपटाच्या प्रत्येक फ्रेममध्ये यश आणि यशच दिसत आहे. तिने चित्रपटात अॅक्शन पुरेपूर पेरली आहे. पण ती पेरताना बहीण, वडील, पत्नी आणि मुले यांसारखी नातीदेखील प्रभावीपणे मांडली आहेत. पण त्याचा म्हणावा तसा प्रभाव जाणवत नाही. कलाकारांच्या अभिनयाबाबतीत सांगायचे झाले तर या चित्रपटातील यश हा कलाकार हुकमाचा एक्का आहे आणि त्याचा पुरेपूर फायदा या चित्रपटाला होणार आहे. त्याचा स्वॅग, लूक, बॉडी लँग्वेज आणि स्क्रीन प्रेझेन्स अप्रतिम आहे. त्याची या चित्रपटात दुहेरी भूमिका आहे आणि दोन्ही भूमिकेत तो कमालीचा भाव खाऊन गेला आहे. त्याची अॅक्शन आणि त्याची स्टाईल झकास आहे..नयनतारा, कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया आणि रुक्मिणी वसंत यांसारख्या मोठ्या महिला कलाकारांची फौज चित्रपटात आहे. त्यांनीही आपापल्या वाट्याला आलेल्या भूमिकांना योग्य असा न्याय दिला आहे. कियारा अडवाणीने चित्रपटात 'नादिया'ही भूमिका साकारली आहे. या भूमिकेतील बारकावे तिने पडद्यावर छान टिपले आहेत..नयनतारानेदेखील आपल्या भूमिकेत चैतन्य आणलेले आहे. गंगाच्या भूमिकेत तिने आपली कामगिरी चोख केली आहे.चित्रपटाचे सेट्स, चित्रपटातील कॉश्च्युम्स, प्रकाशयोजना, अॅक्शन आणि संवाद तसेच व्हिज्युअल्स आदी बाबी उल्लेखनीय आहेत आणि भव्य-दिव्य प्रमाणात सादर करण्यात आल्या आहेत. सिनेमॅटोग्राफर राजीव रवी यांनी कमालीची कामगिरी केली आहे..मोठमोठे सेट्स...अॅक्शन सीन्स त्यांनी आपल्या कॅमेऱ्यात छान बंदिस्त केले आहेत. तांत्रिक बाबीमध्ये चित्रपट उजवा आहे. चित्रपटाचे एडिटिंगही खूप वेगवान आहे. परंतु चित्रपटाचे संगीत कमजोर झाले आहे. रवी बसरूरचे पार्श्वसंगीत अनेक ठिकाणी वातावरण निर्मिती करीत असले तरी या चित्रपटाच्या संगीताकडून मोठ्या अपेक्षा होत्या. पण त्यामध्ये निराशा पदरी येते तसेच चित्रपटाची लांबी काहीशी खटकणारी बाब आहे. तीन तास १४ मिनिटांचा हा चित्रपट काही ठिकाणी बोअर करणारा झाला आहे. तरीही थरारक अॅक्शन आणि दमदार संवाद तसेच स्टाईलबाज असा हा चित्रपट आहे.-साडेतीन स्टार .‘I Love My बायको! रितेश असं बोलला तरी जेनिलिया रुसली, दोघांचा व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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