Major Mohit Sharma: भारताचा खरा 'धुरंधर' मोहित शर्मा जेव्हा इफ्तिखार भट्ट झाला, काश्मिरमध्ये काय घडलं होतं?

'धुरंधर' हा रणवीर सिंगचा आगामी चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वीच चर्चेत आहे. पाकिस्तानप्रेरीत दहशतवादाविरुद्धच्या गुप्त कारवायांवर आधारित हा चित्रपट खऱ्या घटनांवर भाष्य करतो. चित्रपटात त्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोभाल, परमवीर चक्र विजेते मेजर मोहित शर्मा यांच्या धाडसी मोहिमा दाखवल्या आहेत. खरंतर मेजर मोहित शर्मांची शौर्यगाथा ही कोणत्याही चित्रपटापेक्षा थरारक आणि प्रेरणादायी आहे. त्यामुळे त्यांच्या मोहिमांचे किस्से जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. .दाढी वाढवून दहशतवाद्यांच्या गुहेत गेलाभारतीय लष्करात असे अनेक वीर आहेत ज्यांच्या नावाने सीमेपलीकडचे पाकिस्तानी जनरलही थरथरतात. त्यातीलच एक नाव आहे मेजर मोहित शर्मा. १३ जानेवारी १९७८ रोजी हरियाणातील रोहतक जिल्ह्यात त्यांच्या जन्म झाला. हे साहसी अधिकारी २१ मार्च २००९ रोजी कुपवाड्यात शहीद झाले. त्यावेळी ते १ पॅरा स्पेशल फोर्सचे कमांडो होते आणि आपल्या टीमचे नेतृत्व करत होते. त्यांच्या शरीरावर अनेक गोळ्या लागूनही त्यांनी चार दहशतवाद्यांना कायमचा संपवले आणि दोन जवानांचे प्राण वाचवले. त्यांच्या या अतुलनीय पराक्रमासाठी त्यांना मरणोपरांत 'अशोक चक्र' देण्यात आले..इफ्तिखार भट्टची स्टोरी काय?मोहित शर्माने अशी स्टोरी रचली होती की, २००४ साली जम्मू-काश्मीरमध्ये एक गुप्त मोहीम राबवली जात होती. एक काश्मिरी तरुण भारतीय लष्कराच्या कारवाईत मारला गेला होता. त्याचा भाऊ बदला घेण्यासाठी दहशतवादी संघटनेशी जोडला गेला. हळूहळू त्याने हिज्बुल मुजाहिदीनच्या एरिया कमांडर तोरारा आणि सबजार यांचा विश्वास संपादन केला. दोघांनी त्याला दहशतवादी प्रशिक्षण दिले आणि पुन्हा खोऱ्यात आणले. एका रात्री तिघे जण एका गुप्त ठिकाणी बसले होते. इफ्तिखार (मोहित शर्मा) त्यांना कहवा बनवून देत होता.अचानक सबजारला शंका आली. इतके महिने झाले तरी इफ्तिखारच्या आयुष्याबद्दल फक्त त्याचे नाव आणि बदल्याची थोड्या लोकांना माहित असलेली कहाणी सोडली तर काहीच माहित नव्हते. सबजारने विचारले, "इफ्तिखार, खरंच तू कोण आहेस?".त्यांना खोटारडेपणाचा खूप राग... सयाजी शिंदे यांनी सांगितलं खऱ्या आयुष्यात कसे होते निळू फुले; म्हणाले, 'त्यांनी कधी दाखवलं नाही पण...'.इफ्तिखारने आपली रायफल जमिनीवर टाकली आणि शांतपणे म्हणाला, "भाईजान, विश्वास नाही तर गोळीच मारून टाका, पण हा प्रश्न पुन्हा विचारू नका."दोघेही अवाक् झाले. सबजार काही बोलणार इतक्यात मागून पिस्तुलातून दोन गोळ्या झाडल्या गेल्या. पॉइंट ब्लँक रेंजवर सबजार आणि नंतर तोरारा कोसळले. इफ्तिखारने आरामात आपला कहवा संपवला आणि काही क्षणांतच तिथे पोहोचलेल्या भारतीय पॅरा स्पेशल फोर्सच्या जवानांना इशारा केला. दाढी, काश्मिरी पोषाख आणि नूरा कुर्ता यात लपलेला तो माणूस पुन्हा मेजर मोहित शर्मा बनला होता.ही थरारक कहाणी मेजर मोहित शर्मांच्या भावाने एका मुलाखतीत सांगितली होती, तसेच शिव अरूर आणि राहुल सिंह यांच्या 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस २' या पुस्तकात तपशीलवार लिहिली आहे..मोहित शर्मा कोण होते?दिल्ली पब्लिक स्कूल, गाझियाबाद येथून शालेय शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर मोहित शर्मा यांनी महाराष्ट्रातील एका अभियांत्रिकी महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याआधीच एसएसबी उत्तीर्ण होऊन एनडीएमध्ये दाखल झाले. डिसेंबर १९९९ मध्ये ते लेफ्टनंट म्हणून भारतीय लष्करात दाखल झाले. हैदराबाद येथे ५ मद्रास रेजिमेंटमध्ये तीन वर्षे सेवा दिल्यानंतर त्यांनी स्पेशल फोर्सेसची कठोर ट्रेनिंग पूर्ण केली आणि जून २००३ मध्ये १ पॅरा स्पेशल फोर्सेसमध्ये कमांडो म्हणून रुजू झाले..शेवटची लढाई२१ मार्च २००९ मध्ये कुपवाड्यातील हफरुदा जंगलात दहशतवादी लपले असल्याची खबर मिळाली. मेजर मोहित आपल्या टीमसह गस्त घालत होते. अचानक दहशतवाद्यांनी हल्ला चढवला. चार जवान गंभीर जखमी झाले. मेजरांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता दोन जवानांना सुरक्षित जागी हलवले, हातगोणातून ग्रेनेड फेकून दोन दहशतवाद्यांना संपवले. छातीत गोळी लागूनही ते लढत राहिले आणि आणखी दोन दहशतवाद्यांना ठार केले. शेवटी अतोनात रक्तस्रावामुळे ते वीरगतीला प्राप्त झाले..'हे तर ISISसारखं…' धुरंधर ट्रेलरवर ध्रुव राठींचा रोष, प्रेक्षकही थक्क, फक्त हिंसा, खुन-खराबा आणि टॉर्चर