'मला पुरुषांची गरज फक्त बेडवरच आहे', लग्नाबाबत तब्बूच वादग्रस्त विधान? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

Did Tabu Really Say She Needs Men Only on Bed? बॉलिवूडमधील प्रसिद्ध अभिनेत्री तब्बू ही नेहमीच तिच्या बेधडक आणि स्पष्टवक्त्या स्वभावासाठी ओळखली जाते. तसंच कोणत्याही मुद्द्यावर ती मनमोकळ्या गप्पा मारत असते. वयाच्या 54 व्या वर्षी देखील तब्बू अविवाहित आहे. तिला चाहते नेहमीच तिच्या लग्नाबाबत प्रश्न विचारत असतात. अशातच आता सोशल मीडियावर तिच्या नावाने एक वक्तव्य मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय..तब्बून खरंच ते विधान केलं आहे का?एक्स आणि इन्स्टाग्रामवर काही पोस्ट्स व्हायरल होताय. त्या पोस्टमध्ये तब्बूने लग्नाबाबत वादग्रस्त वक्तव्य केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. पोस्टमध्ये असं म्हटलं होतं की, 'मला लग्न नकोय. मला फक्त बेडवर एक पुरुष हवा आहे. सध्या मी सिंगल लाइफ एन्जॉय करतोय' तसंच विशेष म्हणजे सोशल मीडियावरही तिच्या पोस्टसह तिच्या वक्तव्याचे चर्चा होताना पहायला मिळतेय..'हे विधान पुर्णपणे खोट'परंतु तब्बूने असं काही वक्तव्य केलं आहे का? याबाबत अजूनही कोणतीही माहिती नाही. सोशल मीडियावर समोर आलेल्या माहितीनुसार, 'तब्बूच्या टीमकडून हे विधान पुर्णपणे खोट असल्याचं म्हटलंय.' तसंच तब्बूने असं काही म्हटल्याचा कोणताही व्हिडिओ किंवा अधिकृत पुरावा समोर आलेला नाही. अद्याप यासर्व प्रकरणावर तब्बूने कोणतीही प्रतिक्रिया दिलेली नाही. .तब्बू अजूनही अविवाहिततब्बूने आजपर्यंत विवाह केलेला नाही. मात्र तिचं अनेक अभिनेत्यांसोबत नाव जोडलं गेलेलं होतं. तब्बू नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रीय असते. तिच्या पोस्ट्स नेहमीच चर्चेत असते. दरम्यान आता ती 'दृश्यम ३' या बहुचर्चित सिनेमामध्ये पहायला मिळणार आहे. दरम्यान सध्या तिच्या नावाने व्हायरल होत असलेल्या विधानामुळे तिची सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा रंगलीय.