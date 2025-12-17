Premier

'तू ही रे माझा मितवा' मधील अभिनेत्रीने अचानक सोडली मालिका; तीन महिन्यात दुसऱ्यांदा बदललं पात्र

TU HI RE MAZA MITWA ACTESS EXIT:छोट्या पडद्यावरील लोकप्रिय मालिका 'तू ही रे माझा मितवा'मधील अभिनेत्रीने अचानक मालिका सोडलीये. २ महिन्यात २ अभिनेत्रींनी मालिका सोडलीये.
tu hi re maza mitwa actress exit

tu hi re maza mitwa actress exit

esakal

Payal Naik
Updated on

छोट्या पडद्यावरील गाजलेल्या मालिकांमधील एक मालिका म्हणजे स्टार प्रवाहावरील 'तू ही रे माझा मितवा' या मालिकेने प्रेक्षकांच्या मनावर गारुड घातलंय. मालिकेतील अर्णव आणि ईश्वरी यांची जोडी प्रेक्षकांची आवडती आहे. मालिकेतले प्रत्येक ट्विस्ट प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरतायत. अशातच आता मालिकेला मोठा धक्का बसला आहे. मालिकेतील अभिनेत्रीने अचानक प्रेक्षकांचा निरोप घेतलाय. तर तिच्याजागी दुसरी अभिनेत्रीही आली आहे. नव्या अभिनेत्रीला पाहून प्रेक्षकही चकीत झाले आहेत. कोणतं आहे हे पात्र?

Loading content, please wait...
Entertainment news
star pravah
Entertainment Field
marathi entertainment
star pravah serial
tu hi re maza mitwa

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com