'तुझ्यात जीव रंगला' फेम वहिनीसाहेबची स्टार प्रवाहच्या 'या' मालिकेत एण्ट्री, सोशल मीडियावर व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

DHANASHRI KADGAONKAR SHARES EXCITEMENT ABOUT HER NEW ROLE IN STAR PRAVAH SHOW: तुझ्यात जीव रंगला ही मालिका संपून अनेक वर्ष झालेत. परंतु त्या मालिकेची कथा, पात्र, केमिस्ट्री सगळं काही प्रेक्षकांच्या लक्षात आहे. ही मालिका २०१६ ला प्रेक्षकांच्या भेटीला आली होती. राणादा आणि अंजली बाई यांची जोडी प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली. दरम्यान या मालिकेतील कट कारस्थान करणारी वहिनीसाहेबने सुद्धा प्रेक्षकांच्या मनावर अधिराज्य गाजवलं होतं. .तुझ्यात जीव रंगला या मालिकेत हार्दिक जोशीने राणादाची भूमिका साकारली होती, तर अक्षय देवधरने मास्तरीन बाई अंजलीची भूमिका साकारली होती. या मालिकेतील खलनायिका वहिनीसाहेबचं पात्र धनश्री काडगांवकर हिने साकारलं होतं. दरम्यान अशातच आता धनश्री काडगांवकर पुन्हा चर्चेत आली आहे. तिची एका प्रसिद्ध मालिकेत एन्ट्री झाली आहे. .घरोघरी मातीच्या चुली मालिकेत एन्ट्रीस्टार प्रवाह वाहिनीनं त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केलाय. या व्हिडिओमध्ये धनश्री म्हणते की, 'घरोघरी मातीच्या चुली या मालिकेत माझी नुकतीच एण्ट्री झालीय. शर्वरी असं माझं पात्र असणार आहे. ही मालिका दीड वर्षापासून सुरु आहे. त्यामुळे मी या ग्रुपमध्ये नवीन आहे. काही ओळखीचे आहेत' असं ती म्हणाली. .तिच्या पात्राबद्दल बोलताना ती म्हणाली की, 'शर्वरीचं हे पात्र खुपच इंटरेस्टिंग आहे. त्यामुळे आता मालिकेत काय ट्विस्ट येणार यासाठी तुम्हाला मालिका पाहावी लागेल.' दरम्यान तिच्या येण्याने चाहत्यांनी आनंद व्यक्त केलाय.