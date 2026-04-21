जुनं प्रेम अचानक समोर आलं तर? सतीश पुळेकर आणि इला भाटे पहिल्यांदाच एकत्र! 'तुला पाहता' चित्रपटाचे पोस्टर लाँच

"प्रेम कसं करायचं हे अनेक जण शिकवतात, पण ते विसरायचं कसं, हे कोणीच सांगत नाही..." याच भावस्पर्शी ओळींवर आधारित 'तुला पाहता' हा नवा कोरा मराठी चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहे. विशेष म्हणजे, या चित्रपटाच्या निमित्ताने मराठी चित्रपटसृष्टीतील दोन दिग्गज कलाकार सतीश पुळेकर आणि इला भाटे ही जोडी पहिल्यांदाच रुपेरी पडद्यावर एकत्र दिसणार आहे..'तुला पाहता' हा चित्रपट केवळ एक प्रेमकथा नसून, तो १९७० च्या दशकापासून ते आजच्या आधुनिक काळापर्यंतच्या तीन पिढ्यांचे प्रतिनिधित्व करतो. चित्रपटातील ७० च्या दशकातील वातावरण, वेशभूषा आणि काळजाला भिडणारे संगीत प्रेक्षकांना जुन्या काळात घेऊन जाईल. तर दुसरीकडे, आजच्या काळातील 'लिव्ह-इन रिलेशनशिप' आणि बदलत्या पिढीतील विचार (Generation Gap) यांसारख्या सामाजिक विषयांवरही हा चित्रपट प्रकाश टाकतो..या चित्रपटात ज्येष्ठ कलाकारांसोबतच एक फ्रेश जोडी प्रेक्षकांचे मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज आहे. अभिनेत्री मानसी पाटील आणि सुप्रसिद्ध गायक-अभिनेता नचिकेत लेले ही नवी जोडी प्रमुख भूमिकेत झळकणार आहे. या नव्या युगाच्या कथेला या जोडीची ऊर्जा एक वेगळीच उंची देईल, यात शंका नाही. ब्रेव्ह व्हील प्रॉडक्शन्स अंतर्गत मयुरा प्रधान यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली असून, कथा, पटकथा, संवाद आणि दिग्दर्शन अशी चौफेर धुराही त्यांनीच सांभाळली आहे. चित्रपटाला रोहन-रोहन या जोडीने संगीत दिले असून छायांकन पुष्कर झोटिंग यांनी केले आहे..नुकतेच या चित्रपटाचे पोस्टर सोशल मीडियावर लाँच करण्यात आले असून त्याला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळत आहे. सहकुटुंब पाहण्याजोगा हा चित्रपट १० जुलैला संपूर्ण जगभरात प्रदर्शित होणार आहे. अनेक वर्षांनी समोर आलेल्या जुन्या प्रेमाची ही गोष्ट पाहण्यासाठी प्रेक्षकांमध्ये आता मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे.