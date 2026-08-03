ब्लॉकबस्टर 'तुंबाडची मंजुळा' आता घरबसल्या पाहता येणार! कुठे आणि कधी पाहाल?

MARATHI BLOCKBUSTER TUMBADCHI MANJULA STREAMING ON ZEE5: मराठी सिनेसृष्टीत बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालणारा सिनेमा 'तुंबाडची मंजुळा' आता लवकरच ओटीटीवर प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या सिनेमानं कोट्यवधीची कमाई केल्यानंतर आता ओटीटी गाजवण्यासाठी सज्ज झालाय. ७ ऑगस्टपासून Zee5 वर हा सिनेमा प्रेक्षकांना पाहता येणार आहे. त्यामुळे चाहत्यांना आता सिनेमाबाबत उत्सुकता लागली आहे. .झी स्टुडिओ निर्मित या सिनेमात जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, ओम भुतकर,मकरंद अनासपुरेसह उषा नाडकर्णी यांची मुख्य भूमिका आहे. भय, रहस्य, आणि विनोदाची मैफिल रंगवणारा हा सिनेमा हसवतानाचा भावनिक विचार करायला सुद्धा भाग पाडतोय. .चित्रपटाची कथा काय?सिनेमात केशव म्हणजे ओम भूतकर गावातऱ्या लोकांना खोट सांगतो की, त्याला मंजुळा नावाच्या महिलेच्या आत्म्यानं झपाटलय. त्यानंतर गावात एकच गोंधळ उडतो. अंधश्रद्धा, गैरसमज, भुतांच्या कथासह भोंदू बाबाची सुद्धा एन्ट्री होते. यातून हसवत लोकांना सामाजिक संदेश देण्याचा प्रयत्न सिनेमात करण्यात आलाय. .'त्यांना ओरडायचं ठरवलेलं, पण...' संजीव कुमारला शेवटचंही भेटू शकले नाहीत सचिन पिळगांवकर, म्हणाले... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.