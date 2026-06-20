ती आली, तिने पाहिलं अन् जिंकून घेतलं सारं! ब्लॉकबस्टर ठरली तुंबाडची मंजुळा! दोन आठवड्यांत इतक्या कोटींची कमाई

ती आली , तिने पाहिलं आणि तिने सारं काही जिंकून घेतलं हे वर्णन जिच्यासाठी चपखल लागू होईल ती कलाकृती म्हणजे 'तुंबाडची मंजुळा'. झी स्टुडिओजची निर्मिती, विविध कोरगांवकर यांचं दिग्दर्शन सोबतीला एकाहून एक मातब्बर कलाकारांची फौज, उत्कंठावर्धक आणि तेवढंच मजेशीर कथानक, कर्णमधुर संगीत, निसर्गसंपन्न कोकणाचे दर्शन, आणि संपूर्ण कुटुंबाचं मनोरंजन करणाऱ्या या चित्रपटाने केवळ दोनच आठवड्यांत कमाईचा १५ कोटींचा टप्पा पार केला आहे. मुंबई पुण्यासह अवघ्या महाराष्ट्रभर झळकणारे हाऊसफुलचे बोर्ड, समीक्षकांकडून मिळालेली पसंतीची पावती, प्रेक्षकांकडून येणाऱ्या कौतुकाच्या प्रतिक्रिया, सोशल मीडियावर सामान्य प्रेक्षकापासून ते इन्फ्लुएन्सर्समध्ये निर्माण झालेली क्रेझ यातूनच चित्रपटाच्या ब्लॉकबस्टर यशाची प्रचिती येत आहे..चित्रपटाला सर्वत्र मिळणारा तुफान प्रतिसाद बघता प्रेक्षकांच्या प्रतिक्रिया जाणून घेण्यासाठी चित्रपटाची टीम सध्या विविध शहरांत चित्रपटगृहांना भेटी देत आहेत. यावेळी "हा चित्रपट आम्हाला खूप भावलाय", "आम्ही खूप दिवसांनी खळखळून हसलो", "संपूर्ण कुटुंबासह आनंद घेण्यासारखा चित्रपट आहे", "चांगला सामाजिक संदेश देणारा चित्रपट आहे" अशा प्रतिक्रिया प्रेक्षक देत आहेत. विशेष म्हणजे हा चित्रपट पुन्हा पुन्हा बघायला येणारेही अनेक प्रेक्षक होते. "एकदा बघून मन भरत नाही म्हणून पुन्हा एकदा बघायला आलो" अशा भावना ते व्यक्त करत आहेत..चित्रपटाला मिळणाऱ्या या प्रतिसादाबद्दल झी स्टुडिओज मराठीचे व्यवसायप्रमुख तथा निर्माते बवेश जानवलेकर म्हणतात की," २०२६ हे वर्ष झी स्टुडिओजसाठी अत्यंत यशदायी आणि आशादायी ठरलेलं आहे. यावर्षी प्रदर्शित झालेल्या 'अगं अगं सुनबाई! काय म्हणताय सासूबाई' आणि 'सुपर डुपर' या झी स्टुडिओजच्या चित्रपटांना रसिक प्रेक्षकांनी पसंतीची पावती दिली. यशाच्या याच प्रवासात 'तुंबाडची मंजुळा' हा चित्रपटसुद्धा सामिल झाला असून पहिल्या दोन आठवड्यात या चित्रपटाला मिळणारा भरघोस प्रतिसाद हा मनाला आनंद देणाराच आहे. कोणताही चित्रपट जेव्हा चालतो तेव्हा त्यासोबतीने मनोरंजन इंडस्ट्री अधिक मजबुत बनत जाते. चित्रपटव्यवसाय अधिक वृद्धिंगत होण्यासाठी हे यश अत्यंत महत्त्वाचं आहे.'.तुंबाडची मंजुळा चित्रपटाचं यश हे केवळ कमाईच्या आकड्यांवरती मोजण्यासारखं नाहीये कारण या चित्रपटाचा परीणाम हा त्याहीपुढचा आहे. यानिमित्ताने समाजातील महिलांवर होणाऱ्या अत्याचाराचा मुद्दा चर्चेस आला आहे हे विशेष. थिएटरमध्ये जाणारा प्रेक्षक जेवढा खळखळून हसतोय तेवढाच अंतर्मुख होऊन बाहेर पडतोय आणि हीच या चित्रपटाची सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे." जितेंद्र जोशी, सई ताम्हणकर, अंशुमन विचारे, ओम भुतकर, मकरंद अनासपुरे, उषा नाडकर्णी आणि सहकलाकारांमध्ये योगेश शिरसाट, शार्दुल सराफ, उमेश जगताप, गणेश पंडित, सिद्धेश्वर झाडबुके, अथर्व रुके, प्रियल नाईक, वर्षा दांदळे यांच्या अभिनयाने सजलेला झी स्टुडिओजची निर्मिती असलेला *' तुंबाडची मंजुळा '* सर्वांनी बघावा असे आवाहन टीमकडून करण्यात येत आहे. .बरं झालं मी 'वाजले की बारा' नाही केलं नाहीतर... अभिनेत्रीचं मोठं वक्तव्य; अमृता खानविलकरचे चाहते संतापले, म्हणाले- मॅडम .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.