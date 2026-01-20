प्रेक्षकांना कसा वाटला स्टार प्रवाहची नवी मालिका 'तुझ्या सोबतीने' चा पहिला भाग? म्हणतात- असंच दिग्दर्शन राहिलं तर...

छोट्या पडद्यावर गेल्या काही महिन्यात अनेक नवीन मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आल्या. तर दोन आठवड्यापूर्वी स्टार प्रवाहवर 'मी सावित्रीबाई जोतीराव फुले' ही मालिका सूरू करण्यात आली. त्यापाठोपाठ १९ जानेवारी रोजी आणखी एक मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला आलीये. ती म्हणजे 'तुझ्या सोबतीने' या मालिकेत अभिनेत्री ऐतशा संझगिरी आणि अभिनेता अजिंक्य ननावरे मुख्य भूमिकेत आहेत. तर प्रेक्षकांची लाडकी खलनायिका माधवी निमकर याही मालिकेत नकारात्मक भूमिकेत आहे. नुकताच या मालिकेचा पहिला भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय. पाहूया हा भाग त्यांना कसा वाटलाय. .मालिकेच्या पहिल्या भागात गावात पालखी येतेय. नुपूरची वहिनी देवीची पूजा करत असते. मात्र देवीचा आशीर्वाद नुपूरला मिळतो. देवीची साडी नूपुरच्या अंगावर पडते. त्यानंतर मात्र तिच्या वाहिनीचा रागाने तिळपापड होतो. तिच्या मनातला नुपूरबद्दलचा सगळं राग बाहेर येतो आणि ती नुपूरला खूप वाईट बोलते. तेव्हा आपल्याला कळतं की नुपूरचं लग्न होणार होतं . मात्र ऐन लग्नाच्या दिवशी तिचा होणारा नवरा गायब होतो. त्यामुळे तिचं लग्न मोडतं. मात्र ती तिच्या होणाऱ्या सासूची जबाबदारी स्वतःवर घेते. नुपूरला वहिनीने बोललेला शब्द जिव्हारी लागतो आणि ती तशीच चालत रस्त्यावर येते. तिथे ती अचानक मल्हारच्या गाडीसमोर येते. ज्यामुळे घाबरून मल्हारला जुनी एक वाईट आठवण आठवते..मल्हार चुकून एका व्यक्तीला गाडीने उडवतो. असं त्याला दिसतं. आता हे सत्य होतं की स्वप्न होतं, त्या माणसाचा आणि नुपूरचा काय संबंध आहे हे येत्या काही काळात समजेलच मात्र प्रेक्षकांना ही मालिका आवडली आहे. या मालिकेच्या पहिल्या भागावर प्रेक्षक खुश आहेत. एक वेगळी कथा यानिमित्ताने पाहायला मिळतेय असं म्हणत प्रेक्षकांनी कथेचं कौतुक केलंय. ही मालिका टीआरपीमध्ये टॉप येणार, शालिनी असल्यावर मालिका हिटचं असते, अशा अनेक कमेंट नेटकऱ्यांनी केल्या आहेत. मात्र त्यासोबतच नेटकऱ्यांनी नुपूर आणि मंजिरी यांच्यामधला समंधदेखील शोधला आहे..मंजिरीचा नवरादेखील लग्नाच्या दिवशीच गायब झाला होता आणि नुपूरचा नवराही लग्नादिवशीच गायब झालाय. यात काहीतरी बदल करायला हवा होता असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर काहींना मात्र 'येड लागलं प्रेमाचं' या मालिकेचा स्लॉट बदललेला मुळीच आवडलेला नाहीये. मात्र नेटकऱ्यांच्या प्रतिक्रियांवरून या मालिकेला प्रेक्षकांचा चांगला प्रतिसाद मिळणार असं दिसतंय. .तुझ्यामुळेच तुझे वडील गेले... मराठी अभिनेत्रीने सांगितली करोना काळातील घटना; म्हणाली, 'नातेवाईकांनी... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.