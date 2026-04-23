पार्थ समथानच्या विरोधात हेट कॅम्पेन, वैगातून अभिनेत्याने घेतला ब्रेक, सोशल मीडियावर केली पोस्ट, म्हणाला...

PARTH SAMTHAAN SHARES EMOTIONAL NOTE: मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेता पार्थ समथान याने ब्रेक घेत चाहत्यांना धक्का दिलाय. परंतु त्याने हा ब्रेक त्याच्या करिअरमधून नाहीतर सोशल मीडियावरुन घेतला आहे. पार्थने स्पष्ट केलं की, 'हा ब्रेक करिअरसाठी नसून तर फक्त सोशल मीडियावर होत आहे. ट्रोलिंगमुळे आणि कुटुंबावर होणाऱ्या तणावामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.' .पार्थने त्यांच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर एक पोस्ट शेअर केली. त्या पोस्टमध्ये त्याने म्हटलं की, 'ऑनलाईन टीका आणि चुकींच्या अफवामुळे मला आणि माझ्या कुटुंबाला प्रचंड त्रास होत आहे. मी खुप शांत आणि सकारात्मक दृष्टीकोनातून वागणार माणूस आहे. परंतु काही व्यक्तींनी फेक अकाऊंटद्वारे माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या खासगी गोष्टींबाबत चुकींची माहिती पसरवली जात आहे. हे आमच्यासाठी खुप धक्कादायक आणि दु:खद आहे.'.पुढे त्याने असही लिहलं की, 'या सगळ्या प्रकारामागे नक्की कोण आहे? याचा मला अंदाज आहे. परंतु वाद नको असल्यानं मी कोणाचं नाव घेणार नाही. परंतु मला मानसिक त्रास नको आहे. त्यामुळे मी काही काळासाठी सोशल मीडियावरुन ब्रेक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्याबद्दल फार वाईट आणि चुकीच्या गोष्टी पसरवल्या जात आहे. ज्याचा मला प्रचंड त्रास होत आहे.' .पार्थने असंही सांगितलं की, 'मला कोणत्याही कोर्ट कचेरीमध्ये वेळ घालवण्याची इच्छा नाही. आता मला माझी संपूर्ण ऊर्जा ही माझ्या आयुष्यावर आणि माझा शो 'सहर होने को है' मधील माहिद या पात्रावर लावायची आहे.' सध्या पार्थची पोस्ट सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. दरम्यान अशातच पार्थ समथानने यापूर्वी, सीआयडी २, कसौटी जिंदगी की २, कैसी ये यारिया या सारख्या शोमध्ये काम केलं आहे. त्याने आपल्या अभिनयातून प्रेक्षकांच्या मनात घर केलं आहे.