आधी केलं स्वत:चीच लग्न, मग घेतला घटस्फोट! 'ही' अभिनेत्री शोधतेय लग्नासाठी वर, तब्बल 3000 पुरुषांना केलय रिजेक्ट

Self Marriage Actress Kanishka Soni Divorces Herself: बॉलिवूडमध्ये अशा अनेक अभिनेत्री आहेत ज्या सिंगल आयुष्य जगत आहेत. अनेकांनी तर सिंगल राहून पण मातृत्व स्वीकारलंय. दरम्यान अशाही काही महिला असतात त्यांचं स्वत:वर इतकं प्रेम असतं की, ते स्वत:शीच लग्न करतात. त्यापैकीच एक अभिनेत्री म्हणजे कनिष्का सोनी. पवित्र रिश्ता, दिया और बाती हम, देवों के देव महादेव यासारख्या प्रसिद्ध मालिकेत काम करणाऱ्या कनिष्काने ४ वर्षांपूर्वी स्वत:शीच लग्न केलं. .टीव्ही विश्वातील अभिनेत्री कनिष्काने २०२२ मध्ये स्वत:शी लग्न करण्याचा निर्णय घेतला होता. तिच्या निर्णयाने सगळ्यांनाच धक्का बसला होता. तिने सांगितलेलं की, 'मला पुरुषांची गरज नाही. मी स्वत:ची स्वप्न पुर्ण करु शकते.' परंतु आता ती वराच्या शोधात आहे. ती आता म्हणतेय की, 'मी २०२२ मध्ये स्वत:शी लग्न केलं. आता चार वर्ष झाली आहेत. परंतु आता मी स्वत:शीच घटस्फोट घेत आहे.'.कनिष्का म्हणाली की, ' मी कधीच कोणत्या क्लबमध्ये जात नाही ना कोणत्या सोशल मीडियावर आहे. मला स्वयंपाक करायला सुद्धा खुप आवडतं. मी माझ्या आयुष्यात खुप खुश आहे. परंतु मला असं वाटतं की, माझ्यासोबत आयुष्य शेअर करायला कोणीतरी असावं. मी किती अद्भुत व्यक्ती आहे, हे समजून घ्यावं'.कनिष्काने सोशल मीडियावर पोस्ट करत नवरा कसा हवा याबद्दल सुद्धा सांगितलं आहे. ती म्हणाली की, 'तो खुप सुंदर, हॅंडसम, देखणा असावा. तसंच तो उंच असावा, धुम्रपान करु नये. तसंच त्याने अध्यात्मावर लक्ष केंद्रीत करावं, माझी जबाबदारी घेत मला गोंडस मुलं द्यावी.' .सर्वांची लाडकी शेवंता अडकली लग्नबंधनात, अपूर्वा नेमळेकरने व्हॅलेटाईन डे दिवशी बांधली लग्नगाठ, नवरा आहे तरी कोण?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.