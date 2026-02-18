'रात्रीच्या वेळी मला एकटीला भेटायला बोलावलं आणि...' अभिनेत्रीला सहकलाकाराने केलेली अश्लील मागणी, म्हणाली...

VAISHNAVI MACDONALD CASTING COUCH REVELATION: मनोरंजन विश्वात अनेक कलाकार यशाचं शिखर गाठत आहेत. परंतु करिअरच्या सुरुवातीला अनेक कलाकारांना वाईट अनुभव येतात. महिला कलाकरांना तर अनेक विचित्र प्रसंगांना सामोरं जावं लागतं. अनेक वेळा अभिनेत्री आलेल्या अनुभवावर स्पष्टपणे बोलतात. अशातच मालिका विश्वातील एका प्रसिद्ध अभिनेत्रीनं तिच्यासोबत घडलेला किस्सा शेअर केलाय..हिंदी मालिकाविश्वात वैष्णवी मॅक्डोनल्ड ही प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. तिने शक्तिमान मालिकेत गीता विश्वास हे पात्र साकारलं होतं. तसंच वैष्णवीला करिअरच्या सुरुवातीला कास्टिंग काऊचचा सामना करावा लागला होता. ज्यामुळे तिने सिनेमांमध्ये काम न करण्याचा निर्णय घेतलाय. एका मुलाखतीत तिने तिच्यासोबत घडलेला किस्सा शेअर केलाय. .सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये वैष्णवीने अनेक खुलासे केले. एका सिनेमाचं पोस्टर आणि बॅनर छापलेलं असताना तिला सिनेमातून काढून टाकण्यात आलं होतं. तसंच तिने यावेळी तिच्यासोबत घडलेला वाईट किस्सा शेअर केला. ती म्हणाली की, 'मला एका सिनेमात नायिका म्हणून कास्ट करण्यात आलं होतं. परंतु नंतर मला प्रोजेक्टमधून बाहेर काढण्यात आलं. जेव्हा मला सिनेमाबद्दल बोलण्यासाठी ऑफिसमध्ये दिवसभर बसवून ठेवलं, नंतर मला सिनेमातील मुख्य कलाकराने संध्याकाळी एकटीला भेटायला ये असं सांगितलं.' तो म्हणाला की, 'ही फक्त पुरुषांची पार्टी आहे. एकटीच ये. सगळे मिळून एकत्र ड्रिंक करु. तेव्हा मी जिथे जायची तिथं माझी आई नेहमी सोबत असायची. त्यामुळे बऱ्यांच जणांना त्या गोष्टी खटकायच्या. तीने मला कधीही एकट सोडलं नाही. माझी आई कामाच्या ठिकाणी सोडायला येयची आणि नेयला सुद्धा येयची.'.'एकदा प्रॉडक्शन हाऊसने माझा पासपोर्ट बनवला आणि आईसाठी बनवणं शक्य नसल्याचं म्हटलं. कारण मला शुटिंगसाठी स्वित्झर्लंडला जायचं होतं. दिग्दर्शक चांगले होते. परंतु मुख्य अभिनेता त्याला माझ्या इंस्ट्रेस्ट होता. जेव्हा मी एकटी येण्यास नकार दिला, तेव्हा त्याला प्रचंड राग आला. आणि त्याने मला शेवटच्या क्षणी सिनेमातून काढून टाकलं. दिग्दगर्शक निर्माते, कलाकार यांनी एकत्रितपणे हा निर्णय घेतला. ' .सलीम खान यांच्या डोक्यात रक्ताच्या गाठी? कालपासून व्हेंटिलेटरवर, आज होणार शस्त्रक्रिया.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.