लग्नापूर्वी ट्विंकल खन्नाने अक्षय कुमारच्या केलेल्या तब्बल ५६ टेस्ट; आता अभिनेत्रींने सांगितलं कारण, म्हणते- त्याच्या कुटुंबात जर...

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता अक्षय कुमार याने ट्विंकल खन्ना हिच्याशी लग्नगाठ बांधली. तेव्हा अनेकांनी त्याला ट्रोलदेखील केलं होतं. त्याने राजेश खन्ना यांच्या पैशांसाठी तिच्याशी लग्न केल्याचं म्हंटलं. मात्र ते दोघेही त्यांच्या वैवाहिक आयुष्यात सुखी आहेत. त्यांची खोटी खोटी भांडणं आणि खरं प्रेम हे कायमच चाहत्यांच्या चर्चेचा विषय ठरतं. अभिनेत्री कायमच तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल मोकळेपणाने बोलताना दिसते. एका कार्यक्रमात तिने त्यांच्या लग्नाआधीचा मोठा किस्सा सांगितला होता. लग्नाआधी तिने अक्षयच्या काही मेडिकल टेस्ट केल्या होत्या. आपण त्या टेस्ट का केल्या होत्या याबद्दल तिने सांगितलंय. .जेव्हा अक्षयने ट्विंकलला लग्नासाठी मागणी घातली तेव्हा त्याला होकार देण्यापूर्वी तिने त्याच्या काही मेडिकल टेस्ट करून घेतल्या होत्या. ABP ने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार, ट्विंकलने अक्षयच्या ५ ते ६ नव्हे, तर तब्बल ५६ वेगवेगळ्या टेस्ट केल्या होत्या. ट्विंकलने तिच्या 'मिसेस फनीबोन्स' या पुस्तकाच्या प्रकाशनप्रसंगी याबद्दल भाष्य केलेलं. ती म्हणाली, "मला अक्षयसोबत लग्न करायचं होतं आणि मला माहित होतं की, आम्हाला पुढे मुलांना जन्म द्यायचा आहे. त्यामुळे अक्षयच्या संपूर्ण नातेवाईकांची मी यादी बनवली होती.".ती पुढे म्हणाली, ''मी अक्षयच्या कुटुंबात कोणत्या प्रकारचे रोग आहेत, कोणाला कोणत्या वयात कोणती समस्या आली होती, याबद्दलची सखोल माहिती गोळा केली होती. जेव्हा अक्षयला मी त्याच्या कुटुंबाबद्दल प्रश्न विचारायची, तेव्हा त्याला वाटायचं की मी त्याची खूप काळजी घेत आहे. पण प्रत्यक्षात मी त्याच्याकडून त्याची संपूर्ण वैद्यकीय माहिती काढून घेत होती. जेणेकरून भविष्यात आम्हाला किंवा आमच्या मुलांना आरोग्याविषयक समस्यांचा सामना करावा लागू नये.'.इतक्या मोठ्या स्टारला अशी वागणूक दिल्याबद्दल अभिनेत्रीच्या अशा वागण्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय. मात्र भविष्यात त्यांना किंवा त्यांच्या मुलांना आरोग्याविषयक समस्यांचा सामना करावा लागू नये यासाठीच ट्विंकलने हे पाऊल उचललं होतं.