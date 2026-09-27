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अमिताभ बच्चन यांना भेटण्यासाठी भारतात आला होता कसाब? उज्ज्वल निकमांचा धक्कादायक दावा, म्हणाले...

UJJWAL NIKAM REVEALS AJMAL KASAB STORY ON KBC 18: अमिताभ बच्चन यांच्या ‘कौन बनेगा करोडपती १८’ या शोमध्ये उज्ज्वल निकम यांनी २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबच्या खटल्यादरम्यान घडलेल्या काही महत्त्वाच्या घटनांचा खुलासा केला.
UJJWAL NIKAM REVEALS AJMAL KASAB STORY ON KBC 18

UJJWAL NIKAM REVEALS AJMAL KASAB STORY ON KBC 18

esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

AJMAL KASAB CLAIMED HE CAME TO MEET AMITABH BACHCHAN: अमिताभ बच्चन यांचा लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोडपती'मध्ये २५ सप्टेंबर रोजी खास सेलिब्रिटी शो रंगला होता. या भागात अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री वामिका गब्बी आणि सरकारी वकील उज्ज्वल निकम सहभागी झाले होते. त्यांचा 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी तिघांनी शोमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी तिघांनी शोमध्ये १२.५ लाख रुपये जिंकले. दरम्यान त्यांनी ही रक्कम जळगावच्या 'मनोबल' या दृष्टिहीन मुलांसाठी दान केली.

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