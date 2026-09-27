अमिताभ बच्चन यांना भेटण्यासाठी भारतात आला होता कसाब? उज्ज्वल निकमांचा धक्कादायक दावा, म्हणाले...

AJMAL KASAB CLAIMED HE CAME TO MEET AMITABH BACHCHAN: अमिताभ बच्चन यांचा लोकप्रिय शो 'कौन बनेगा करोडपती'मध्ये २५ सप्टेंबर रोजी खास सेलिब्रिटी शो रंगला होता. या भागात अभिनेता राजकुमार राव, अभिनेत्री वामिका गब्बी आणि सरकारी वकील उज्ज्वल निकम सहभागी झाले होते. त्यांचा 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' या सिनेमाच्या प्रमोशनसाठी तिघांनी शोमध्ये हजेरी लावली होती. यावेळी तिघांनी शोमध्ये १२.५ लाख रुपये जिंकले. दरम्यान त्यांनी ही रक्कम जळगावच्या 'मनोबल' या दृष्टिहीन मुलांसाठी दान केली. .या भागात उज्ज्वल निकम यांनी २६/११ मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील आरोपी अजमल कसाबच्या काही महत्त्वाच्या घटना सांगितल्या. अटक केल्यानंतर कसाबने सुरुवातील मुंबईत येण्यामागचं कारण याबाबत चुकीची माहिती दिली होती. असं निकम यांनी सांगितलं. .निकम यांच्या म्हणण्यांनुसार, कसाबने त्याला २६ नोव्हेंबर नाहीतर ६ नोव्हेंबरला अटक करण्यात आल्याचा दावा केला होता. तो मुंबईत हिंदी सिनेमांचा चाहता असल्यामुळे आणि अभिनेता अमिताभ बच्चन यांच्या घरी जाण्याच्या इच्छेने आल्याचंही त्याने सांगितलं होतं. यावेळी गुप्तचर संस्थेनं आपल्याला अटक केल्याचा दावाही कसाबने केला होता. .कसाबने खटल्यादरम्यान आपण अल्पवयीन असल्याचा दावा केला होता. त्यामुळे आपल्यावर बाल न्याय कायदा लागू करावा, अशी त्याची मागणी होती. त्याचं नेमकं वय निश्चित करण्यासाठी हाडांच्या घनतेची तपासणी यासह अनेक वैद्यकीय चाचण्या करण्यात आल्या होत्या, असं उज्ज्वल निकम यांनी सांगितलं..कसाबला कनिष्ठ न्यायालयाने फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयातही त्याची सुनावणी झाली होती. त्यावेळी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे कसाबला न्यायालयासमोर हजर करण्यात आलं होतं. सुनावणीदरम्यान कसाबने कॅमेऱ्यावर थुंकल्याचा प्रसंगही घडला होता, अशी आठवण उज्ज्वल निकम यांनी सांगितली. न्यायालयीन कार्यवाहीच्या अखेरीस कसाबने पश्चात्ताप व्यक्त केल्याची चिन्हं दिसली होती. .शाहरुख खानच्या लेकाची पुन्हा कमाल; ‘द बॅड्स ऑफ बॉलीवूड’च्या सीझन २ची कथा स्वतः लिहिणार!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.