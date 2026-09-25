‘कौन बनेगा करोडपती’मध्ये उज्ज्वल निकम यांनी जिंकली प्रेक्षकांची मन, जिंकलेली रक्कम दान करण्याचा निर्णय

PRAHAR THE UNTOLD STORY OF UJJWAL NIKAM RELEASE DATE AND PROMOTION: मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्यासह विविध संवेदनशील खटल्यांमध्ये सरकारी वकील म्हणून काम केलेल्या पद्मश्री अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' हा चित्रपट १६ ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशननिमित्त अॅड. निकम यांच्यासह अभिनेता राजकुमार राव आणि अभिनेत्री वामिका गब्बी यांनी 'कौन बनेगा करोडपती'च्या मंचावर हजेरी लावली. .यावेळी अमिताभ बच्चन यांनी अॅड. निकम यांच्या कायदेशीर कारकिर्दीविषयी संवाद साधत त्यांच्या कामाचे कौतुक केले. या विशेष भागाचे प्रसारण २५ सप्टेंबरला रात्री ९ वाजता सोनी टीव्हीवर होणार आहे. कार्यक्रमातील संवादादरम्यान अमिताभबच्चन यांनी २६/११चा दहशतवादी हल्ला आणि १९९३च्या मुंबई साखळी बॉम्बस्फोट खटल्यांसारख्या प्रकरणांमध्ये अॅड. निकम यांनी बजावलेल्या भूमिकेचा उल्लेख केला. अशा गुंतागुंतीच्या खटल्यांमध्ये सरकारी वकिलांसमोर असणारी आव्हाने आणि न्यायालयीन लढाईची प्रक्रिया यांचा संदर्भ या चर्चेत आला. .याच पार्श्वभूमीवर 'प्रहार' चित्रपटातून अॅड. निकम यांच्या व्यावसायिक प्रवासातील विविध पैलू मांडले जाणार आहेत. दरम्यान, 'कौन बनेगा करोडपती'च्या मंचावर अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी सामाजिक उपक्रमाची घोषणाही केली. कार्यक्रमातून मिळणारी संपूर्ण जिंकलेली रक्कम जळगाव येथील दिव्यांग आणि अनाथ बालकांच्या सक्षमीकरणासाठी कार्यरत असलेल्या 'दीपस्तंभ मनोबल' संस्थेला देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले..निकम यांच्या या घोषणेमुळे कार्यक्रमातील सहभागाला सामाजिक कार्याची जोड मिळाली आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशनदरम्यान झालेल्या या संवादातून त्यांच्या न्यायालयीन कारकिर्दीबरोबरच समाजासाठी योगदान देण्याच्या भूमिकेचीही माहिती प्रेक्षकांना मिळणार आहे..२४ किलो वजन घटवलं! वनिता खरातने सांगितलं डाएटचं सीक्रेट; म्हणाली, ‘आज माझा चीट डे’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.