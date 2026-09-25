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‘कौन बनेगा करोडपती’मध्ये उज्ज्वल निकम यांनी जिंकली प्रेक्षकांची मन, जिंकलेली रक्कम दान करण्याचा निर्णय

AMITABH BACHCHAN PRAISES UJJWAL NIKAM’S LEGAL CAREER ON KBC: ‘प्रहार’ चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी उज्ज्वल निकम, राजकुमार राव आणि वामिका गब्बी KBCमध्ये सहभागी झाले. निकम यांनी जिंकलेली संपूर्ण रक्कम जळगावच्या दीपस्तंभ मनोबल संस्थेला देण्याची घोषणा केली.
AMITABH BACHCHAN PRAISES UJJWAL NIKAM’S LEGAL CAREER ON KBC

AMITABH BACHCHAN PRAISES UJJWAL NIKAM’S LEGAL CAREER ON KBC

esakal

Apurva Kulkarni
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PRAHAR THE UNTOLD STORY OF UJJWAL NIKAM RELEASE DATE AND PROMOTION: मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्यासह विविध संवेदनशील खटल्यांमध्ये सरकारी वकील म्हणून काम केलेल्या पद्मश्री अॅड. उज्ज्वल निकम यांच्या जीवनप्रवासावर आधारित 'प्रहार: द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ उज्ज्वल निकम' हा चित्रपट १६ ऑक्टोबरला प्रदर्शित होणार आहे. चित्रपटाच्या प्रमोशननिमित्त अॅड. निकम यांच्यासह अभिनेता राजकुमार राव आणि अभिनेत्री वामिका गब्बी यांनी 'कौन बनेगा करोडपती'च्या मंचावर हजेरी लावली.

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