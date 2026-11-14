'संजय दत्तच्या केससाठी बाळासाहेबांनी मातोश्रीवर बोलावलं अन्...' उज्ज्वल निकम यांनी सांगितला किस्सा, म्हणाले...

DID BALASAHEB THACKERAY HELP SANJAY DUTT IN HIS CASE: अभिनेता संजय दत्त आणि १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट संबंधीत प्रकरण आजही चर्चेत आहे. या प्रकरणात संजय दत्तला तुरुंगवास सुद्धा झाला होता. दरम्यान अशातच सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी संजय दत्तबाबत काही खुलासे केले आहेत. त्यांनी संजय दत्त आणि त्याचं बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल अनेक गोष्टी सांगितल्या. .उज्ज्वल निकम यांनी नुकतीच बोल भिडूला मुलाखत दिली. या मुलाखतीत बोलताना त्यांनी अनेक केसेसचे किस्से शेअर केले. त्यावेळी १९९३ मुंबई बॉम्ब हल्ल्यावर बोलताना ते म्हणाले की, 'ही घटना खूप जुनी आहे, पण संजय माझ्याशी खूप आदराने वागायचा, बोलायचा. त्याला मी खरंतर वेडा मुलगा म्हणेल, कारण त्याला शस्त्रांचं प्रचंड वेड होतं. पत्रकारांना त्याच्याबद्दल जाणून घेण्याची फार उत्सुकता असायची. परंतु मी जेव्हा पत्रकारांशी बोलायचो त्यानंतरच तो बोलायचा. तोपर्यंत मागे उभं राहून वाट पहायचा.'.'बाळासाहेब ठाकरे यांनी संजय दत्तला बाहेर काढण्यासाठी मदत केली का? असा प्रश्न विचारण्यात आला. त्यावर बोलताना उज्ज्वल निकम म्हणाले की, 'बाळासाहेबांचं संजय दत्तवर प्रेम होतं. परंतु त्यांची जर मदत झाली असती तर त्याला अटक झाली असती का? कोणाचे काय संबंध आहेत, कोण आहे? यापेक्षा त्याने गुन्हा केला, पुरावा आहे तर शिक्षा झालीच पाहिजे. हे मी बघेल' असं ते म्हणाले. .'परंतु त्या केसवेळी मला बाळासाहेबांनी घरी बोलावलं होतं. त्यांनी मला या केसमधून बाहेर काढलेलं. म्हणून मी जळगावला निघालो होतो. परंतु गोपीनाथ मुंडेंनी हस्तक्षेप करत मला थांबवलं. बाळासाहेबांचं संजय दत्तवर प्रेम होतं. परंतु आता जुन्या गोष्टी काढून काही उपयोग नाही. पंरतु हे सगळं उद्धव ठाकरेंना सुद्धा माहित आहे' असं उज्ज्वल निकम म्हणाले. ."मी नाना पाटेकरांनाही मारेन..." 'लगान' फेम अभिनेत्याचा थेट दिलेला इशारा! नानांसोबत अनुभव सांगत म्हणालेले...\n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.