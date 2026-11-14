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'संजय दत्तच्या केससाठी बाळासाहेबांनी मातोश्रीवर बोलावलं अन्...' उज्ज्वल निकम यांनी सांगितला किस्सा, म्हणाले...

UJJWAL NIKAM REVEALS DETAILS ABOUT SANJAY DUTT 1993 BLASTS CASE:संजय दत्त आणि बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नात्याबद्दल उज्ज्वल निकम यांनी महत्त्वाचे खुलासे केले. १९९३ बॉम्बस्फोट प्रकरणातील जुना किस्सा जाणून घ्या.
UJJWAL NIKAM ON SANJAY DUTT 1993 BLASTS CASE

UJJWAL NIKAM ON SANJAY DUTT 1993 BLASTS CASE

Esakal

Apurva Kulkarni
Updated on

DID BALASAHEB THACKERAY HELP SANJAY DUTT IN HIS CASE: अभिनेता संजय दत्त आणि १९९३ च्या मुंबई बॉम्बस्फोट संबंधीत प्रकरण आजही चर्चेत आहे. या प्रकरणात संजय दत्तला तुरुंगवास सुद्धा झाला होता. दरम्यान अशातच सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी संजय दत्तबाबत काही खुलासे केले आहेत. त्यांनी संजय दत्त आणि त्याचं बाळासाहेब ठाकरे यांच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल अनेक गोष्टी सांगितल्या.

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