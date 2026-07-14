संजय दत्तला शिक्षा सुनावताच कोर्टात काय घडलं? उज्वल निकम यांचा सर्वात मोठा खुलासा; म्हणाले- त्याला वाटलेलं तो सुटेल...

लोकप्रिय बॉलिवूड अभिनेता संजय दत्त याला १९९३ मध्ये झालेल्या बॉम्बस्फोटात आरोपी म्हणून अटक करण्यात आलेली. बेकायदेशीर शस्त्र बाळगल्याप्रकरणी त्याला पाच वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेली. त्याला सोडवण्यासाठी मोठमोठे वकील उभे होते. मात्र त्याच्या विरोधात सरकारी वकील म्हणून उज्जल निकम केस लढवत होते. त्यामुळे उज्ज्वल निकम यांनी जोर लावल्यामुळेच संजय दत्तला शिक्षा मिळाली होती. तेव्हा तो कोर्टात रडत होता. आता नुकत्याच 'लल्लनटॉप'ला दिलेल्या मुलाखतीत कोर्टात नेमकं काय काय घडलेलं हे उज्वल निकम यांनी सांगितलंय. .उज्ज्वल निकम म्हणाले की, 'मी संजय दत्तला सांगितलं होतं की, मीडियासमोर जरा धीर धर. तो जर मीडियासमोर रडला असता, तर मला जबाबदार धरलं गेलं असतं. कारण मीडियाकडे असं शस्त्र आहे, ज्यामुळे लोकांच्या मनात एखाद्या व्यक्तीची प्रतिमा निर्माण होऊ शकते. जेव्हा न्यायालयानं संजय दत्त ला शिक्षा ठोठावली, तेव्हा तो घाबरला होता. शिक्षा सुनावण्याआधी संजय दत्त जामिनावर बाहेर होता. निकाल जाहीर झाल्यानंतर कोर्टानं त्याला ताब्यात घ्यायला सांगितलं.'.‘आर्म्स ॲक्ट’नुसार त्याला सात वर्षांची शिक्षा व्हावी, असा युक्तिवाद मी केला. यावेळी त्याच्या वकिलाचं म्हणणं होतं की, हा त्याचा पहिलाच गु्न्हा आहे. त्यामुळे एवढी मोठी शिक्षा न करता, बॉण्ड पेपर लिहून त्याला सोडून दिलं पाहिजे. पण, त्यासाठी माझा विरोध होता. कारण, संजय दत्तनं कयूम शेखकडून शस्त्रं घेतली होती आणि त्याचे दाऊद इब्राहिमशी संबंध होते. त्यामुळे संजय दत्तला ज्याच्याकडून शस्त्र घेतोय, त्या व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी आहे, हे पूर्णपणे माहीत होतं. संजय दत्तला वाटलं नव्हतं की, त्याला एवढ्या वर्षांची शिक्षा होईल. तुरुंगात असताना त्याला वाटलं की, तो आता सुटेल. पण कोर्टानं शिक्षा सुनावल्यामुळे तो घाबरला. त्याच्या जागी कोणीही असलं असतं तरी घाबरलंच असतं. कारण, त्याला तो सुटेल, असं वाटलं होतं आणि शिक्षा झाली.'.ते पुढे म्हणाले, 'निकाल जाहीर होताच संजय दत्त खूप घाबरलेला. तो अक्षरशः थरथर कापत होता आणि सतत 'नाही सर, मी काही चुकीचं केलं नाही', असं म्हणत होता. मी त्याच्याजवळच उभा होतो. त्यावेळी मी त्याला सांगितलं, 'संजू, मीडियावले आपल्याकडे पाहतायत, सरळ उभा राहा.' त्यानंतर मी पोलिसांना त्याला घेऊन जाण्यास सांगितलं. त्या क्षणी मी संजय दत्तला धीर दिला नसता, तर माध्यमांनी मला खलनायक ठरवलं असतं. त्या वेळी सगळेच माझ्या विरोधात होते.' .साखरपुडा मोडल्यानंतर संग्राम समेळवर काय बेतलं? १५ वर्षांच्या नात्यावर म्हणाला, 'माझ्या मनात काय चाललंय हे...'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.