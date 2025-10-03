Premier

सणांचा आनंद दुप्पट होणार; एका पेक्षा एक चित्रपट मराठी ओटीटीवर प्रदर्शित होणार, तुम्ही कोणता पाहणार

Ultra Zakkas Ott October Release: या महिन्यात प्रत्येक आठवड्यातील दर शुक्रवारी तुमच्यासाठी येणार आहेत साऊथ, बांग्ला आणि हिदी ब्लॉकबस्टर सिनेमे तेही तुमच्या मायबोली मराठीत.
ultra zakkas marathi ott release

Payal Naik
Updated on

ऑक्टोबर महिन्यात दसरा-दिवाळी सणांच्या उत्साहात मनोरंजनात आणखीन भर टाकण्यासाठी अल्ट्रा झकास मराठी ओटीटीवर रंगणार चित्रपटांचा रंगीत महोत्सव. या महिन्यात प्रत्येक आठवड्यातील दर शुक्रवारी तुमच्यासाठी येणार आहेत साऊथ, बांग्ला आणि हिदी ब्लॉकबस्टर सिनेमे तेही तुमच्या मायबोली मराठीत. आता खऱ्या अर्थाने सणांचा आनंद दुप्पट होणार.

