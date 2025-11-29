Movie Review : ताठ कणा - सेवाव्रती डॉक्टरचा प्रेरणादायी प्रवास

Marathi News : प्रसिद्ध शल्यविशारद डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांनी वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये महान कार्य केले आहे. पाठीच्या कण्यावरील प्लीफ सर्जरीचा शोध लावून हजारो रुग्णांना ताठ कण्याने त्यांनी जगायला शिकविले. हजारो रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून त्यांच्या जीवनामध्ये आनंदाचा मळा फुलविला. अपार कष्ट, मेहनत, जिद्द त्याचबरोबर आत्मविश्वास याच्या बळावर त्यांनी हे यश मिळविले. त्यांचा एकूणच जीवनप्रवास संघर्षाने भरलेला असला तरी अनेकांना तो प्रेरणा देणारा आहे. त्यांच्या जीवनाची गाथा म्हणजे 'ताठ कणा' हा चित्रपट. त्यांनीच लिहिलेल्या ताठ कणा या पुस्तकातील काही महत्त्वपूर्ण घटनांवर आधारित असलेला हा चित्रपट आहे..दिग्दर्शक गिरीश मोहितेने त्यांची ही संघर्षगाथा मांडताना त्यातील मूळ आत्मा कुठे हरवणार नाही याची पुरेपूर काळजी घेतली आहे. डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांचा हा बायोपिक आहे. गोव्यामध्ये त्यांचा झालेला जन्म, शाळेत हुशार विद्यार्थी म्हणून त्यांची होणारी गणना आणि त्याचबरोबर कौतुक. .लहानपणापासूनच वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये काहीतरी करण्याचा त्यांनी घेतलेला ध्यास व चिकाटी. त्यातच पाठीच्या कण्याचं त्यांना असलेले अप्रुप,पुढील शिक्षणासाठी मुंबईत मामांकडे झालेले त्यांचे आगमन, त्यानंतर प्रतिभाबरोबर झालेली घट्ट मैत्री आणि त्याचे विवाहामध्ये झालेले रुपांतर. वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये त्यांनी मिळविलेली एमबीबीएस ही पदवी, लग्नानंतर लगेचच वैद्यकीय क्षेत्रातील पुढील शिक्षणासाठी परदेशात केलेले प्रस्थान. कठोर मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर प्लीफ सर्जरीचा त्यांनी लावलेला शोध, सुरुवातीला गोव्यामध्ये केलेली प्रॅक्टिस आणि त्यानंतर मुंबईत त्यांनी केलेल्या अवघड अशा शस्त्रक्रिया. त्यांच्या पत्नीचे त्यांना असणारे सततचे पाठबळ, कधी पैशाचा विचार न करता वैद्यकीय पेशामध्ये स्वतःला झोकून देण्याची त्यांची हातोटी, जिद्द, मेहनत, संघर्ष तसेच आत्मविश्वासाच्या बळावर त्यांनी मिळविलेले यश... असा एकूणच त्यांचा जीवनपट या चित्रपटामध्ये मांडण्यात आला आहे. .दिग्दर्शक गिरीश मोहितेने आतापर्यंत विविध प्रकारच्या मालिका आणि चित्रपटांचे दिग्दर्शन केले आहे; परंतु वैद्यकीय क्षेत्रातील एका महान व्यक्तिमत्त्वावर आधारित बायोपिक करण्याची त्याची ही पहिलीच वेळ आहे आणि या पहिल्याच प्रयत्नामध्ये त्याने चांगला प्रयत्न केला आहे. डॉक्टर आणि रुग्ण तसेच त्यांचे नातेवाईक यांचे असलेले भावबंध... पती आणि पत्नीमधील मायेचा ओलावा, वैद्यकीय क्षेत्रातील चढाओढ व स्पर्धा आदी बाबी त्याने पडद्यावर छान गुंफलेल्या आहेत. .अभिनेता उमेश कामतने डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांची व्यक्तिरेखा साकारली आहे आणि त्यांच्या पत्नीची भूमिका अभिनेत्री दीप्ती देवीने केली आहे. या दोन्ही कलाकारांनी आपापल्या भूमिकेला योग्य असा न्याय दिला आहे. अभिनेता उमेश कामतने आपल्या भूमिकेचे बेअरिंग छान पकडले आहे. त्यांची देहबोली आणि एकूणच त्यांचे व्यक्तिमत्त्व त्याने पडद्यावर उत्तम प्रकारे उभे केले आहे. दीप्तीनेदेखील प्रतिभा रामाणीची भूमिका समरसून साकारली आहे. डॉक्टरांच्या संघर्षाच्या काळामध्ये त्यांच्या पाठीमागे खंबीरपणे उभे राहणे, कितीही कठोर प्रसंग आला तरी त्यांचा आत्मविश्वास ढळू न देणे या बाबी तिने पडद्यावर उत्तम रेखाटल्या आहेत. .अन्य कलाकारांमध्ये सुयोग गोऱ्हे, शैलेश दातार, अजित भुरे, सायली संजीव, रवी गोसाई, प्राजक्ता कवळेकर, अनघा जोशी आदी कलाकारांनी आपापली कामे उत्तम प्रकारे निभावली आहेत. श्रीकांत बोजेवार यांनी पटकथा आणि संवाद लेखन केले आहे. .कलादिग्दर्शक महेश कुडाळकर यांनी त्या वेळेचा काळ आपल्या कलादिग्दर्शनाने सुंदर दाखविला आहे आणि तो सिनेमॅटोग्राफर कृष्णकुमार सोरेन यांनी आपल्या कॅमेऱ्यामध्ये तो छान टिपलेला आहे. मात्र चित्रपटाची सुरुवात काहीशी संथ झाली आहे. तसेच संगीताची उणीव जाणवत आहे. तरीही एका सेवाव्रती सर्जनशील डॉक्टरच्या संघर्षाची प्रेरणादायी कथा आहे. जिद्द, चिकाटी व संघर्ष करून वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये त्यांनी संशोधन कसे केले. एका अवघड सर्जरीचा शोध लावून हजारो रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून त्यांच्या जीवनात आनंद कसा फुलविला याची प्रेरणादायी कहाणी आहे..स्वप्नपूर्तिचा क्षण ! महाराष्ट्राची हास्यजत्रा फेम वनिताने घेतलं हक्काचं घर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.