Movie Review : ताठ कणा - सेवाव्रती डॉक्टरचा प्रेरणादायी प्रवास

Tath Kana Marathi Movie Review : उमेश कामतची मुख्य भूमिका असलेला गिरीश मोहिते दिग्दर्शित ताठ कणा सिनेमा रिलीज झाला आहे. कसा आहे हा सिनेमा आणि या सिनेमाला किती रेटिंग मिळाली आहे जाणून घेऊया.
Santosh Bhingarde
Updated on

Marathi News : प्रसिद्ध शल्यविशारद डॉ. प्रेमानंद रामाणी यांनी वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये महान कार्य केले आहे. पाठीच्या कण्यावरील प्लीफ सर्जरीचा शोध लावून हजारो रुग्णांना ताठ कण्याने त्यांनी जगायला शिकविले. हजारो रुग्णांवर यशस्वी शस्त्रक्रिया करून त्यांच्या जीवनामध्ये आनंदाचा मळा फुलविला. अपार कष्ट, मेहनत, जिद्द त्याचबरोबर आत्मविश्वास याच्या बळावर त्यांनी हे यश मिळविले. त्यांचा एकूणच जीवनप्रवास संघर्षाने भरलेला असला तरी अनेकांना तो प्रेरणा देणारा आहे. त्यांच्या जीवनाची गाथा म्हणजे 'ताठ कणा' हा चित्रपट. त्यांनीच लिहिलेल्या ताठ कणा या पुस्तकातील काही महत्त्वपूर्ण घटनांवर आधारित असलेला हा चित्रपट आहे.

