अभिनेता उमेश कामतचा ‘ताठ कणा’ लवकरच मोठ्या पडद्यावर; साकारतोय 'ध्येयवेड्या डॉक्टरची भूमिका

Umesh Kamat New Movie: डॉ. पी. एस. रामाणी यांचा प्रेरणादायी जीवनपट! 'ताठ कणा' चित्रपट २८ नोव्हेंबरला प्रदर्शित होणार आहे.
Payal Naik
कोणत्याही यशस्वी डॉक्टरची ओळख केवळ त्याच्या कौशल्यातून होत नाही, तर त्याच्या रुग्णांच्या कथा आणि व्यथांमधून होत असते. कुठल्या तरी आजारापायी जेव्हा एखाद्या रुग्णाचा जीव पणाला लागलेला असतो, तेव्हा त्याच्यावर उपचार करणाऱ्या डॉक्टरचीही प्रत्येक वेळी नव्याने परीक्षा होत असते. त्यात तो पास झाला तरच 'ताठ कण्यानं' जगाला सामोरा जाऊ शकतो. अशाच एका ध्येयवेड्या, संशोधनात झोकून दिलेल्या डॉक्टरची कथा आहे- 'ताठ कणा'.

