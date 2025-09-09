मला माहितेय तुम्हाला मराठी येतं, माझ्याशी मराठीत बोला... उपेंद्र लिमयेंनी असं म्हटल्यावर काय म्हणाले रजनीकांत?

'जोगवा', 'जत्रा', 'मुळशी पॅटर्न' यांसारख्या लोकप्रिय चित्रपटातून आपल्या अभिनयाची छाप पाडणारे लोकप्रिय मराठी अभिनेते उपेंद्र लिमये यांनी मराठीसोबतच हिंदी आणि साऊथमध्येही आपल्या अभिनयाचा ठसा उमटवला आहे. त्यांच्या 'ऍनिमल' या चित्रपटातील कामाचं प्रचंड कौतुक झालं होतं. नुकतीच उपेंद्र यांनी सुपरस्टार रजनीकांत यांची भेट घेतली. ही भेट नेमकी कशी होती याबद्दल त्यांनी एक खास पोस्ट शेअर केली आहे. यात त्यांनी थलाइवासोबतच एक फोटोही शेअर केलाय. .उपेंद्र लिमये म्हणाले, 'माझ्या करिअरची सुरुवात रंगभूमीपासून झाली आणि या प्रवासात अमिताभ बच्चन, कमल हासन, मिथुन चक्रवर्ती ते अगदी गोविंदापर्यंत अनेक मुख्य प्रवाहातील कलाकारांनी मला प्रभावित केलं. या सुपरस्टार्सच्या पंक्तीतील आणखी एक लोकप्रिय अभिनेते म्हणजे रजनीकांत सर. त्यांना भेटण्याचा नुकताच योग आला आणि हा अनुभव शब्दांत मांडणं खरंच कठीण आहे.' .रजनीकांत यांच्यासोबतच्या भेटीबद्दल बोलताना उपेंद्र लिमये पुढे म्हणाले, "रजनीकांत सरांना भेटण्यासाठी त्यांच्या व्हॅनिटी व्हॅनच्या बाहेर नेहमीच मोठी गर्दी असते. तिथे कॅमेरा, कॅमेरामन आणि संपूर्ण युनिट उपस्थित असतं. याच ठिकाणी प्रत्येकाला त्यांच्यासोबत फोटो काढण्याची संधी मिळते. परंतु, काही खास लोकांनाच मेकअप रूममध्ये बोलावून फोटो दिले जातात आणि या खास लोकांमध्ये त्यांनी मला सामावून घेतलं ही माझ्यासाठी खूप मोठी गोष्ट आहे.".मराठीत साधला संवादउपेंद्र लिमये यांनी रजनीकांत यांच्यासोबतचा संवाद कसा होता हे सांगताना म्हटले, "सरांच्या मेकअप रूमचा दरवाजा उघडल्यावर मी खूप दडपणात होतो, कारण साक्षात रजनीकांत सर समोर उभे होते. ते सुपरस्टार असले तरी त्यांचे पाय आजही जमिनीवर घट्ट रोवलेले आहेत, याची जाणीव त्यांच्याशी बोलताना झाली. मी त्यांना नमस्कार करून मराठीत संवाद साधला. मी त्यांना म्हणालो, 'मला माहितेय तुम्हाला मराठी येतं, त्यामुळे मला तुमच्याशी मराठीतच बोलू द्या.' यावर ते मनापासून हसले आणि म्हणाले, 'माझं मराठी बेळगावकडचं बरं का!' त्यांच्या बोलण्यात सुद्धा प्रचंड नम्रता होती. त्यानंतर गप्पा मारताना त्यांनी माझं तेलुगू सिनेमातील काम पाहिलं असल्याचं सांगितलं आणि म्हणाले, 'तू चांगलं काम केलं आहेस.' त्यांचे ते शब्द मी कायमस्वरूपी हृदयात जपणार आहे. त्यांनी माझं काम पाहिलं या विचारानेच मी प्रचंड आनंदित झालो.".रजनीकांत यांचा साधेपणा पाहून उपेंद्र लिमये थक्क झाले. ते म्हणाले, "एकदा यश मिळालं की काही लोक हवेत जातात, पण रजनीकांत यांनी हे स्टारडम खूप उत्तमप्रकारे हाताळून आपल्या साधेपणाने सर्वांची मनं जिंकली आहेत. ही माझ्यासाठी केवळ एक भेट नव्हती, तर माझ्या आयुष्यात यामुळे खूप सकारात्मक बदल झाला. खरं तर स्टारडम हे पैसा आणि प्रसिद्धीत नाही, तर आपल्या स्वभावात नम्रता असण्यात आहे, याची जाणीव त्यांनी करून दिली. रजनीकांत सरांना मनापासून नमस्कार.".'मुन्नी बदनाम' मधील मलायकाच्या कपड्यांवर सलमानला होता आक्षेप; सेटवर घडलेला भलताच प्रकार, निर्माता म्हणाला- तो रूढीवादी मुसलमान \n.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.