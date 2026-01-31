Premier

पुन्हा एकदा दिसणार उपेंद्र लिमयेंचा खलनायकी अंदाज; 'या' चित्रपटातून येणार प्रेक्षकांच्या भेटीला

MAN AATLE MANATALE MOVIE TEASER RELEASE: "मन आतले मनातले" चित्रपट १३ फेब्रुवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. यार अभिनेते उपेंद्र लिमये पुन्हा एकदा खलनायकाच्या भूमिकेत दिसणार आहेत.
UPENDRA LIMAYE

esakal

Payal Naik
Updated on

अनेक मराठी, हिंदी, दाक्षिणात्य चित्रपटांमध्ये दमदार भूमिका साकारलेले अभिनेते उपेंद्र लिमये आता दमदार खलनायकी भूमिकेत दिसणार आहेत. मन आतले मनातले या चित्रपटात त्यांनी खलनायकी भूमिका साकारली असून, या अॅक्शनपॅक्ड चित्रपटाचा टीजर लाँच करण्यात आला आहे. १३ फेब्रुवारीला प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

Entertainment Field
marathi entertainment

