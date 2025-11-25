आदिनाथसोबतच्या घटस्फोटाच्या चर्चांवर पहिल्यांदाच बोलली उर्मिला कानेटकर; म्हणते, 'काही खरं, काही...'

मराठमोळी अभिनेत्री उर्मिला कानेटकर गेली अनेक वर्ष इंडस्ट्रीमध्ये सक्रीय आहे. तिने अनेक चित्रपटात महत्वपूर्ण भूमिका साकारल्या. २००३ साली तिने 'तुझ्याविना' या मालिकेतून अभिनय क्षेत्रात पदार्पण केलं. त्यानंतर तिने स्वतःच्या हिमतीवर या क्षेत्रात आपलं स्थान निर्माण केलं. 'काकण' चित्रपटातील तिची भूमिका प्रचंड गाजली. सोबतच 'दुनियादारी' चित्रपटातील तिच्या अभिनयाचं देखील कौतुक झालं. मात्र तिच्या व्यावसायिक आयुष्याची जितकी चर्चा झाली तितकीच चर्चा तिच्या वैयक्तिक आयुष्याची झाली. उर्मिला आणि अभिनेता आदिनाथ कोठारे यांच्या वैवाहिक आयुष्यात सारं काही आलबेल नसल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या. त्यावर आता उर्मिलाने मौन सोडलंय..उर्मिला आणि आदिनाथ यांचं लव्ह मॅरेज आहे. त्यांनी २०११ मध्ये लग्नगाठ बांधली होती. त्यांना २०१७ मध्ये जीजा नावाची गोंडस मुलगीही झाली. मात्र त्यानंतर त्यांच्या नात्यात दुरावा आल्याचं बोललं जातं. ते वेगवेगळे राहत असून उर्मिला एकटी जिजाचा सांभाळ करते असं सांगण्यात येतं. मात्र त्यांनी घटस्फोट घेतलेला नाही. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत उर्मिलाने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल आणि सोशल मीडियावर उडणाऱ्या अफवांबद्दल भाष्य केलंय. तसंच ट्रोलिंगवरही तिने उत्तर दिलं आहे. उर्मिलाने नुकतीच झी २४ तासला मुलाखत दिली. .या मुलाखतीत उर्मिला म्हणाली, 'ट्रोलिंगचा माझ्यावर परिणाम होत नाही. मी कमेंट्स वाचतच नाही. कमेंट्समध्ये लोक खूप टॉक्झिक असतात त्यामुळे मी लक्ष देत नाही. तसंही माझ्याकडे इतर खूप व्याप असतात त्यामुळे कोण माझ्याबद्दल काय बोलतंय याकडे लक्ष देण्यात मला रस नसतो. इंटरनेटवर आपल्याबद्दल काय बोललं जातंय याकडे लक्ष द्यायचं नसतं. ज्या गोष्टी इंटरनेटवर फिरत असतात त्यातल्या काही खऱ्या असतात तर काही खोट्या असतात. प्रेक्षकांना एकच सांगेन तुमच्यापर्यंत जे पोहोचतंय ते सगळं खरंच आहे असं मानून चालू नका. त्यातलं काही खरं असेल तर काही खोटंही असू शकतं.' .ती जिजाबद्दल सांगत पुढे म्हणाली, 'जिजाला आम्ही सोशल मीडिया वगैरेपासून दूरच ठेवलं आहे. अगदी युट्यूबही पाहू देत नाही. ओटीटी शोज आमच्याकडे आता जास्त पाहिले जातात.' तिच्या कामाबद्दल सांगायचं तर सध्या उर्मिलाचं 'फिल्टर कॉफी' हे नाटक सुरु आहे. शिवाय 'पुन्हा घाशीराम कोतवाल' नाटकातही तिची छोटी भूमिका आहे.'बाईपण जिंदाबाद' या मालिकेच्या एपिसोड्समध्येही ती दिसत आहे..त्यांना बोलायची हिम्मत कशी झाली? ती व्यक्ती जी पर्वतासारखी धर्मेंद्रंच्या पाठीशी राहिली; शेवटच्या श्वासापर्यंत ती तिथेच होती .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.