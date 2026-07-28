बहीण आशा भोसलेंच्या फोटोला कधीच हार घालत नाहीत उषा मंगेशकर; सांगितलं मोठं कारण

लावण्या, प्रेमगीते, डिस्को सॉंग्स, उडती गाणी, भक्तिगीते, अशा प्रत्येक कॅटेगरीच्या गाण्यांमधून आपल्या आवाजाची जादू दाखवणाऱ्या आशा भोसले यांचं महिन्यांपूर्वी निधन झालं. आपल्या सुरेल आवाजाने त्या गाण्यांमध्ये जीव ओतायचा. मराठी आणि बॉलिवूडचं नाही तर इतर भाषांमध्येही त्यांनी गाणी गेली. मात्र त्यांच्या निधनाने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला. आता एका कार्यक्रमात त्यांच्या धाकट्या भगिनी उषा मंगेशकर यांनी आपण ताई आशा भोसले यांच्या फोटोला हार घालत नसल्याचं सांगितलं. यामागचं कारणही त्यांनी स्पष्ट केलं. .दिवंगत गायिका आशा भोसले यांच्या करिअरवर आधारित प्रवीण वाळिंबे संपादित ‘देशोदेशी पानोपानी आशा आशा’ या ‘स्वरप्रतिभा’ विशेष अंकाचा प्रकाशन सोहळा नुकताच पार पडला. यात बोलताना उषा मंगेशकर म्हणाल्या, 'आशा ताईने प्रत्येक संकटाला धैर्याने तोंड दिले. तिचे संपूर्ण जीवन म्हणजे जणू एक युद्धच होते. लता दीदीच्या गाण्याने मन समृद्ध होते, तर आशा ताईच्या गीतांनी पाय आपोआप थिरकू लागत. लता दीदीने ३५ भाषांमध्ये गाणी गायली. आशा ताईने बहुआयामी गायकीने वेगळे स्थान निर्माण केले.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'आशा ताईच्या अचानक जाण्याने मंगेशकर कुटुंबावर मोठा आघात झाला आहे. ती गीतांमधून अमर असल्याने आम्ही तिच्या छायाचित्राला कधी हार घालत नाही. तिची सगळीच गाणी आपल्या सर्वांना आवडत असली, तरी ‘पांडुरंग कांती’ हे तिने गायलेले गीत मला सर्वाधिक आवडते.' आशा भोसले यांचं १२ एप्रिल २०२६ रोजी निधन झालं. त्या ९२ वर्षांच्या होत्या. .'भेटली तू पुन्हा' च्या सिक्वेलची घोषणा! प्रेक्षक खुश, मुख्य भूमिकेत झळकणार 'हे' कलाकार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.