'तुम्हाला माझ्या नवऱ्यासोबत दारु प्यायची का?' उषा नाडकर्णी स्पष्टच बोलल्या, म्हणाल्या...'तुम्हाला काय करायचं?'

USHA NADKARNI SLAMS TROLLS ASKING ABOUT HER HUSBAND: मराठी तसंच हिंदी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमा, मालिकांमध्ये काम केलय. त्यांनी साकारलेल्या खाष्ट सासूच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरल्या. अनेक सिनेमामधून त्यांनी प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. पवित्रा रिश्ता या मालिकेतील त्यांचं पात्र सुद्धा प्रचंड गाजलं. तसंच बिग बॉस मराठीच्या पहिल्या भागाच्या सुद्धा त्या स्पर्धक होत्या. .दरम्यान उषा नाडकर्णी या त्यांच्या स्पष्टवक्तेपणामुळे ओळखल्या जातात. त्यांनी केलेल्या वक्तव्याची नेहमीच चर्चा रंगताना पहायला मिळते. काही दिवसापूर्वी त्यांनी बिग बॉसचा त्यांचा अनुभव शेअर केला होता. त्याची सुद्धा बरीच चर्चा रंगली होती. दरम्यान अशातच आता उषा नाडकर्णी यांनी राजश्री मराठीला मुलाखत दिलीय. या मुलाखतीमध्ये त्यांनी त्यांच्या करिअरचे किस्से शेअर केलेत. यावेळी बोलताना त्या 'मी अभिनयातून रिटायरमेंट घेणार नाही' असंही म्हणाल्या. .मुलाखतीमध्ये सोशल मीडियाबाबत त्यांना प्रश्न विचारण्यात आला, त्यावेळी त्या म्हणाल्या की, 'सोशल मीडिया हे वेड्या लोकांचं आहे, अनेकांना सतत ट्रोल केलं जातं. मी विचार करते की, कशाला बोलायाचं? मी बघते आणि सोडून देते. मागे काही मुलाखतीमध्ये माझे जुने फोटो दाखवताना मी नवऱ्याचे फोटो दाखवले नाही. त्यावर मला अनेकांनी नवरा कुठेय? असा प्रश्न विचारला.'.'सोशल मीडियावरचे ते प्रश्न मी वाचले, मनात विचार केला, तुम्हाला काय माझ्या नवऱ्यासोबत दारू प्यायची आहे का? तुम्हाला काय करायचं? माझा नवरा कुठेय? काय. मी फेसबुक वापरते, बघते आणि सोडून देते, कोणला उत्तर देत बसत नाही. लोक बोलतात, त्याचा परिणाम मी स्वत:वर होऊ देत नाही. उलट लोक आपल्याला बोलतात म्हणजे आपण मोठे झालो असा समजते.'.पुढे कामाबद्दल बोलताना उषा नाडकर्णी म्हणाल्या, 'मला भविष्यात खुप काम करायचं आहे. मी अभिनयातून कधीच निवृत्त होणार नाही. मी काय म्हातारी झाले नाही. फक्त माझं वय वाढलय. इतकच..' दरम्यान आता त्यांच्या वक्तव्याची सोशल मीडियावर चर्चा रंगताना पहायला मिळतेय.