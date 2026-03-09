Premier

'तुम्हाला माझ्या नवऱ्यासोबत दारु प्यायची का?' उषा नाडकर्णी स्पष्टच बोलल्या, म्हणाल्या...'तुम्हाला काय करायचं?'

USHA NADKARNI REACTS TO SOCIAL MEDIA: मराठी आणि हिंदी मनोरंजन विश्वातील ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी सोशल मीडियावरील ट्रोलिंगबाबत स्पष्ट प्रतिक्रिया दिली आहे. नवऱ्याबद्दल सतत प्रश्न विचारणाऱ्यांना त्यांनी सडेतोड उत्तर देत ‘तुम्हाला काय करायचं?’ असा सवाल केला.
USHA NADKARNI SLAMS TROLLS ASKING ABOUT HER HUSBAND: मराठी तसंच हिंदी मनोरंजन विश्वातील प्रसिद्ध अभिनेत्री उषा नाडकर्णी यांनी त्यांच्या करिअरमध्ये अनेक सुपरहिट सिनेमा, मालिकांमध्ये काम केलय. त्यांनी साकारलेल्या खाष्ट सासूच्या भूमिका प्रेक्षकांच्या पसंतीत उतरल्या. अनेक सिनेमामधून त्यांनी प्रेक्षकांचं मनोरंजन केलं. पवित्रा रिश्ता या मालिकेतील त्यांचं पात्र सुद्धा प्रचंड गाजलं. तसंच बिग बॉस मराठीच्या पहिल्या भागाच्या सुद्धा त्या स्पर्धक होत्या.

