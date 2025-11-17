ऐकलं तर ठीक नाहीतर... असं आहे उषा नाडकर्णींचं सुनेसोबतचं नातं; अनुभव सांगत म्हणाल्या, 'तीही नोकरी करते मग...'

'पवित्र रिश्ता' मालिकेतून प्रेक्षकांच्या भेटीला आलेल्या लोकप्रिय ज्येष्ठ अभिनेत्री उषा नाडकर्णी कायम त्यांच्या कामामुळे चाहत्यांमध्ये चर्चेत असतात. त्या छोट्या पडद्यावरील आणि मोठ्या पडद्यावरील खाष्ट सासू म्हणून ओळखल्या जातात. त्यांनी प्रेक्षकांसमोर आपली एक वेगळी इमेज तयार केली. मराठीसोबतच हिंदीमध्येही त्यांचा दबदबा आहे. त्यांनी अनेक दाक्षिणात्य कलाकारांसोबतही कामं केली आहेत. त्या नेहमीच त्यांचे मुद्दे बिनधास्तपणे मांडतात. मात्र त्यांच्या कुटुंबाबद्दल फारसं कुणाला ठाऊक नाहीये. आता नुकत्याच दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी त्यांच्या सुनेबद्दल सांगितलं आहे. त्यांच्या आणि तिच्या नात्याबद्दल त्या बोलल्या आहेत. .उषा नाडकर्णी यांनी नुकतीच लोकमत फिल्मीला मुलाखत दिली. त्यात त्यांनी प्रत्येक सासू ही सून असते. त्यामुळे तिने सुनेला समजून घेतलं पाहिजे असं म्हटलंय. उषा या मुलाखतीत बोलताना म्हणाल्या, 'मला असं वाटतं की प्रत्येक सासू ही आधी सून असते. प्रत्येक सासू, सून असताना मुलगीही असते. तिचीही आई असते, त्यामुळे मला असं वाटतं की आपली आई जर आपल्या सुनेला समजून घेत असेल, सांभाळून घेत असेल तर आपण का नाही त्यांना समजून घ्यायचं. आपणही त्यांना समजून घेतलं पाहिजे.' .त्या पुढे म्हणाल्या, 'मी जर तुला समजून घेतलं तर तू मला समजून घेशील, यामुळे दुरावा वाढत नाही. आता माझी पण सून आहे, आमच्यामध्ये कधी भांडणं होत नाही. मी जास्त शिकवायला जात नाही, कारण ती पण शिकलेली आहे. ती नोकरी करते. मग मी कशाला तिला शिकवायचं. तिची पद्धत वेगळी असेल. एखाद्या वेळेला आपण सांगतो की असं नाही ग असं ऐकलं तर ठीक आहे, पण जबरदस्ती नाही करायची.'.वयस्कर झाल्यानंतर मुलांनी आईवडिलांना आपल्यासोबत ठेवावं का यावर बोलताना त्या म्हणाल्या, 'माझं म्हणणं आहे की ज्या आई-वडिलांनी आपल्याला मोठं केलं आहे, आपल्याला सांभाळलं आहे, त्यांच्या पडत्या वयात त्यांना सोडता कामा नये. त्यांना आपल्याबरोबर ठेवलं पाहिजे, कारण आता त्यांची वेळ आली आहे. आमचीही आई होती, मी पण आईकडे जायची. मी तिला म्हणायचे, आई तुझे केस विंचरते. पण, तिला माझ्या भावाचं खूप कौतुक वाटायचं, त्याने तिच्यासाठी खूप केलं. माझ्या नवऱ्याची मावशी होती, त्या एकट्याच होत्या, मी त्यांना आमच्या घरी आणलं होतं, पण त्या नको नको बोलत होत्या.' .कलाकार खूप फॅन्सी जेवतात? मुळीच नाही, गिरीजा ओकने दाखवलं जेवणाचं ताट; वरणभात, अळूवडी अन्....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.